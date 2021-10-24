Александр Пасечник: Украина Молдове с газом не поможет никак

У Молдовы 700-миллионный долг в долларах перед Газпромом Фото: REUTERS

«Газпром» заявил о том, что с начала ноября 2021-го прекратит поставки голубого топлива в Молдову, если южная республика не погасит многомиллионный долг перед российской газовой корпорацией за уже осуществленные поставки. Долг, который образовался за минувшие три года. В Кишиневе поспешили связать это решение российской компании не с экономикой, а с политикой. Мол, Москва давит на маленькую, но гордую страну, чтобы решить ряд проблем, в частности, связанных с Приднестровьем. Так ли это?

Сайт kp.ru обратился за комментарием к руководителю аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александру Пасечнику.

- У Молдовы 700-миллионный долг в долларах перед Газпромом — пока не выплатят, газа не получат? Но Кишинев настойчиво просит снизить цену на голубое топливо. Ну и где тут выход?

- Ну какой тут выход может быть? Только закрыть долг. Ведь принцип рынка прост: нет оплаты — нет газа.

- А если денег нет?

- Да, очень сложно выйти из ситуации. Там же 1 ноября заканчивается контракт на поставку газа в Молдавию. И Кишиневу придется искать какую-то реальную альтернативу, если не будет достигнуто соглашение с Газпромом.

- Это история экономическая или политическая?

- Это корпоративная история. Газпром же все подсчитал. И уже заявление от корпорации прозвучало. Компания ведь не может нарушать обязательства перед бюджетом России, например.

- А списание долга?

- Если они попросят списать долг, возникает вопрос: почему его надо списать? Да, есть некая приднестровская история, «Приднестровский кейс». Есть определенная политизированность ситуации. Но все таки смешивать политику и экономику не стоит, И молдавская сторона должна это понимать. Тем более электроэнергия из Приднестровья в Кишинев приходит - и они это прекрасно понимают, и потребляют ее с удовольствием.

- Посыл для Молдовы должен быть услышан и другими должниками поставщиков из России?

- Не могу это комментировать. Пока речь идет конкретно о Молдавии и о ее немалом газовом долге. В других случаях все решается индивидуальном порядке.

- Цена за газ за короткое время поднялась более чем в три раза — это не является форс-мажором?

- Смотрите условия контракта. Он истекает 1 ноября. Исходя из этого стороны и должны действовать. Цена —это предмет компромисса. Рынок меняет формулу. Потому и переговоры сложные идут.

- Прозвучала информация о том, что Киев готов помочь Кишиневу поставками газа — это спекулятивная история?

- Полагаю, что да. У самой Украины полной коллапс с газом накануне зимы — ну и кому они способны помочь? У них у самих большие сложности с обеспечением газом по всей стране.

- Россию настойчиво обвиняют в том, что она использует газовый вопрос в политическом давлении на Молдову.

- Там все предельно прозрачно. Надо работать по коммерческой линии, а политику выносить за скобки, пусть это отдельно решают дипломаты.