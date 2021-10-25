Врач-дерматолог рассказала, как остановить выпадение волос после коронавируса

С самого начала пандемии девушки с ужасом отмечали у себя один из эффектов постковида - выпадение волос. Фото: Shutterstock

С самого начала пандемии девушки с ужасом отмечали у себя один из эффектов постковида - выпадение волос. Учёные тогда говорили о том, что доказанной взаимосвязи между инфекцией и поредением прически нет. Прошло два года, а сотни тысяч людей по-прежнему переживают, что после выздоровления от тяжелой инфекции начинают стремительно лысеть. Появились ли новые данные о том, как ковид взаимосвязан с выпадением волос и что с этим можно поделать? Об этом "Комсомолка" поговорила с врачом - дерматовенерологом Пироговского центра Анной Щетининой.

Диффузное выпадение волос, когда нормальный цикл роста прерывается после перенесенного COVID-19, - это действительно распространённая проблема, говорит Анна Щетинина.

- На самом деле выпадение волос провоцируют многие факторы, - продолжает эксперт. - Коронавирус здесь – только одна из причин и до сих пор научно не подтверждена прямая взаимосвязь между перенесенной коронавирусной инфекцией и выпадением волос.

Если человек переносит ковид в легкой форме, без госпитализации, без реанимации и ИВЛ, и отделывается, так скажем, легким испугом и временной потерей обоняния, то, как правило, с прической ничего трагического не происходит. Еще и поэтому так важно вовремя прививаться от ковида – известно, что у вакцинированного человека в случае заражения коронавирусной инфекции болезнь протекает, как правило, в легкой и бессимптомной форме. То есть таким образом можно защитить себя от серьезных проблем со внешностью.

ДАЖЕ ЛЕГКИЙ КОВИД НЕ БЕЗОБИДЕН

- Я тому пример, - говорит Анна Щетинина. - Ковид перенесла легко и проблем с выпадением волос у меня не было. Но сейчас врачи понимают, что и лёгкий ковид не безобиден. Существует такое понятие, как постковидное состояние. Даже при мягком течении инфекции отмечается, среди прочих симптомов, расстройство в функционировании нервной системы. У некоторых пациентов есть тревожность, у кого-то – подавленность и депрессия, а у других могут появляться приступы паники.

Тяжелая же форма коронавирусной инфекции – это огромный стресс для всего организма. Для того, чтобы спасти жизнь человека, одновременно применяются не один, не два и даже не пять сильнодействующих препаратов. И так в течение долгого времени, что сильно снижает все ресурсы организма. Ковид, будучи инфекционным заболеванием, вызывает общее сгущение крови, в результате чего повышается риск образования тромбов. Чем больше сгущается кровь, тем меньше в ней питательных веществ, тем меньше кислорода получают органы, ткани и клетки всего организма.

- Волосяная луковица очень чувствительна ко внутреннему дисбалансу в организме и постепенно начинает вести себя не так, как хотелось бы. Волосы и тускнеют, теряют свою силу, и выпадают, - объясняет врач. - После перенесенной коронавирусной инфекции усиливается выпадение волос, которые находятся в так называемой стадии телогена. Это третья фаза развития волоса, когда он ещё находится в волосяном фолликуле на поверхности кожи, но его рост и развитие уже прекращены. Выпадение волос происходит на 3-й – 4-й неделе после перенесенного ковида.

Что нужно сделать, чтобы восстановить рост волос после коронавируса?

1. Анализы крови.

Первое, что нужно сделать после болезни и в случае, если вы замечаете, что волосы выпадают сильнее, чем обычно, - оценить общее состояние организма и его способность к восстановлению. Если у вас выпадают волосы, то стоит обратиться либо к врачу-терапевту, либо к дерматовенерологу.

- Дерматовенерологи проходят курс по трихологии, по проблемам волос, поэтому это те специалисты, которые смогут вам помочь наиболее квалифицированно, - говорит Анна Щетинина. – И уж если проблема никак не решается, то тогда пациент может быть перенаправлен к совсем узкому специалисту – трихологу.

Что нужно сделать в первую очередь? Врач направит вас сдать кровь на общий анализ и на биохимический развёрнутый анализ крови. Дополнительно нужно проверить сохранность щитовидной железы, потому что бывает, что гормоны щитовидной железы падают, и это вызывает ряд нежелательных проявлений, одним из которых является выпадение волос.

2. Важные элементы для хорошего роста волос: цинк, магний, селен, витамин D.

При дефиците этих минералов и витаминов врач назначит соответствующие препараты. Скорее всего, вам будут показаны и витамины группы В.

- Витамины группы В оказывают общеукрепляющее действие и приводят нервную систему в нормальное состояние, - объясняет врач. - Но надо понимать, что это длительное лечение, рассчитанное на 3 – 4 месяца. Что же касается витамина D, то его дефицит в России очень распространен, все же сказывается нехватка солнечного света.

В наших условиях врачи прописывают принимать профилактические дозы Витамина D круглый год.

3. Хорошие результаты для лечения постковидного выпадения волос показывает плазмотерапия.

- Такую процедуру может провести врач – косметолог. Этот метод очень хорош, потому что для восстановления кожи головы используется плазма, выработанная из крови самого человека. Это физиологично и эффективно, - говорит врач.

4. Мезотерапия. Инъекционные коктейли с содержанием цинка.

- При таком лечении питательные вещества попадают сразу в то место в организме, где наиболее нужны, то есть в кожу головы. Это помогает остановить выпадение волос быстрее и тем самым снять ещё и тот дополнительный стресс, который особенно сильно переживают девушки, когда понимают, что густые прежде косы редеют буквально день ото дня, - говорит Анна Щетинина.

Как оптимальный вариант лечения врач рекомендует начинать с того, чтобы сдать анализы крови, и затем применять плазмотерапию и мезотерапию.

- Эти процедуры можно чередовать. Так мы создаем депо питательных веществ и микроэлементов непосредственно в коже головы. Как правило, назначается от 5-ти – 6-ти и до 10-ти курсов лечения. Если же ситуация с выпадением волос совсем сложная, и волосы выпадают в определенных частях головы, то, скорее всего, в план лечения включат внутриочаговую инъекцию гормональных средств.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Анна Юрьевна, в сети есть много вариантов того, как самостоятельно можно улучшить рост волос. Среди народных методов называются и массаж кожи головы, и втирание в нее луковой кашицы, кофе, растертого жгучего перца, что, в теории, способствует приливу крови к коже головы. Но насколько эти способы безопасны и эффективны?

- В определённой степени это действительно работает для более интенсивного кровоснабжения кожи головы. Однако в таких случаях вся стимуляция происходит исключительно на поверхности кожи. Маски, кремы, протертые растительные препараты, - все это не всасывается в кожу головы настолько глубоко, чтобы системно решить проблему. С точки зрения стимуляции роста волос нас интересует средний слой кожи, дерма. Волос растет именно из дермального слоя, а через верхний слой кожи – эпидермис – луковые, чесночные, перцовые и прочие маски не проходят вглубь. В лучшем случае вы не получите ничего. А в худшем случае – ожог кожи, - говорит врач.

Массаж кожи головы может быть полезен, но только в комплексе с обозначенными выше курсами лечения. Как дополнительный стимулятор роста волос можно использовать импульсные массажеры. В этих аппаратах применяется тепловое воздействие, и их можно использовать, читая книгу или при просмотре телепередач, например, "подходами" по 10 минут. Питательные маски тоже применять можно, и лучше те, что вам порекомендует врач, а не самодельные, и точно не «вместо», а «вместе» с лечением.