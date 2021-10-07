В ВОЗ впервые официально назвали симптомы постковидного состояния

Постковидный синдром - чувство усталости, одышка, когнитивные расстройства.
Фото: Shutterstock
Всемирная организация здравоохранения впервые опубликовала официальный бюллетень, в котором дается определение «постковидного состояния», которое также называют «долгий COVID-19» или «постковидный синдром». Исследование ВОЗ – попытка представить обобщенное мнение о том, что же такое постковидное состояние, предпринятая с участием как самих пациентов, так и медиков, ученых, экспертов ВОЗ и независимых экспертов.
Сбор и анализ данных о том, какие симптомы постковидного состояния считаются существенными для повседневной жизни человека, а какие оказывают меньшее влияние, проходили в два раунда. Всего было 460 участников в возрасте от 20 до 90 лет и старше, однако основу группы составили люди за 50 лет и старше 60 лет. Основная сложность состояла в том, чтобы специалисты смогли договориться, какое же определение можно дать постковидному состоянию.
И все же, относительно главных симптомов и сроков договориться удалось. Согласно отчету ВОЗ, постковидное состояние возникает у людей с подтвержденным или вероятным диагнозом (не подтверждено лабораторными исследованиями, - прим. ред.) COVID-19. Это состояние проявляет себя обычно через 3 месяца после начала ковида и длится не менее 2 месяцев. При этом симптомы не могут быть объяснены «альтернативным диагнозом», то есть никаких других медицинских причин, кроме перенесенного ковида, для их появления нет.
Общие симптомы постковидного состояния:
- усталость,
- одышка,
- когнитивная дисфункция (сложности с концентрацией, памятью, мышлением, - прим. ред.).
Однако в информационном сообщении ВОЗ названы и другие симптомы, которые оказывают влияние на повседневную жизнь человека. При этом отмечается, что симптомы могут изменяться и возвращаться с течением времени.
Среди «других» симптомов, которые рассматриваются экспертами в качестве показателей постковидного состояния, обозначены:
- боль в животе,
- менструальная боль и нарушение цикла,
- изменение ощущения вкуса и запаха,
- тревожность,
- затуманенное зрение,
- боль в груди,
- кашель,
- депрессия,
- головокружение,
- перемежающаяся лихорадка (периодическое повышение температуры, - прим. ред.),
- желудочно-кишечные проблемы (диарея, запоры),
- головная боль,
- боль в мышцах и спазмы,
- невралгия,
- проявления аллергии (впервые),
- ощущение покалывания в теле,
- непереносимость физической нагрузки,
- расстройство сна,
- учащенное сердцебиение,
- шум в ушах и другие проблемы со слухом.
ВОЗ подчеркивает, что большинство пациентов возвращаются к нормальной жизни после коронавирусной инфекции, но есть и те, кто испытывают постковидное состояние. Сколько тех и других, сказать сложно, но примерно у 10-20% людей, которые перенесли ковид в острой форме, симптомы сохраняются на протяжении недель и месяцев.
Также отмечается, что для постановки диагноза «постковидное состояние» не требуется какого-то минимального количества симптомов, а сами симптомы затрагивают различные системы органов.
В информации ВОЗ отмечается, что определение постковидного состояния еще будет изменяться по мере того, как будут развиваться понимание последствий COVID-19, ведь с того момента, как был выявлен первый пациент с ВИЧ потребовались годы, чтобы определить, что такое СПИД. Другие примеры сложных для науки и медицины задач - это синдром системной непереносимости физических упражнений, который раньше называли «синдромом хронической усталости», а в последнее время принято обозначать «синдромом после интенсивной терапии».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Что будет входить в бесплатную реабилитацию после коронавируса, которую анонсировал Владимир Путин
Рассказываем, какие виды процедур могут назначить в рамках бесплатной реабилитации после коронавируса, система которой начинает создаваться в России (подробности)