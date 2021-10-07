В ВОЗ впервые официально назвали симптомы постковидного состояния

Постковидный синдром - чувство усталости, одышка, когнитивные расстройства. Фото: Shutterstock

Всемирная организация здравоохранения впервые опубликовала официальный бюллетень, в котором дается определение «постковидного состояния», которое также называют «долгий COVID-19» или «постковидный синдром». Исследование ВОЗ – попытка представить обобщенное мнение о том, что же такое постковидное состояние, предпринятая с участием как самих пациентов, так и медиков, ученых, экспертов ВОЗ и независимых экспертов.

Сбор и анализ данных о том, какие симптомы постковидного состояния считаются существенными для повседневной жизни человека, а какие оказывают меньшее влияние, проходили в два раунда. Всего было 460 участников в возрасте от 20 до 90 лет и старше, однако основу группы составили люди за 50 лет и старше 60 лет. Основная сложность состояла в том, чтобы специалисты смогли договориться, какое же определение можно дать постковидному состоянию.

И все же, относительно главных симптомов и сроков договориться удалось. Согласно отчету ВОЗ, постковидное состояние возникает у людей с подтвержденным или вероятным диагнозом (не подтверждено лабораторными исследованиями, - прим. ред.) COVID-19. Это состояние проявляет себя обычно через 3 месяца после начала ковида и длится не менее 2 месяцев. При этом симптомы не могут быть объяснены «альтернативным диагнозом», то есть никаких других медицинских причин, кроме перенесенного ковида, для их появления нет.

Общие симптомы постковидного состояния:

- усталость,

- одышка,

- когнитивная дисфункция (сложности с концентрацией, памятью, мышлением, - прим. ред.).

Однако в информационном сообщении ВОЗ названы и другие симптомы, которые оказывают влияние на повседневную жизнь человека. При этом отмечается, что симптомы могут изменяться и возвращаться с течением времени.

Среди «других» симптомов, которые рассматриваются экспертами в качестве показателей постковидного состояния, обозначены:

- боль в животе,

- менструальная боль и нарушение цикла,

- изменение ощущения вкуса и запаха,

- тревожность,

- затуманенное зрение,

- боль в груди,

- кашель,

- депрессия,

- головокружение,

- перемежающаяся лихорадка (периодическое повышение температуры, - прим. ред.),

- желудочно-кишечные проблемы (диарея, запоры),

- головная боль,

- боль в мышцах и спазмы,

- невралгия,

- проявления аллергии (впервые),

- ощущение покалывания в теле,

- непереносимость физической нагрузки,

- расстройство сна,

- учащенное сердцебиение,

- шум в ушах и другие проблемы со слухом.

ВОЗ подчеркивает, что большинство пациентов возвращаются к нормальной жизни после коронавирусной инфекции, но есть и те, кто испытывают постковидное состояние. Сколько тех и других, сказать сложно, но примерно у 10-20% людей, которые перенесли ковид в острой форме, симптомы сохраняются на протяжении недель и месяцев.

Также отмечается, что для постановки диагноза «постковидное состояние» не требуется какого-то минимального количества симптомов, а сами симптомы затрагивают различные системы органов.

В информации ВОЗ отмечается, что определение постковидного состояния еще будет изменяться по мере того, как будут развиваться понимание последствий COVID-19, ведь с того момента, как был выявлен первый пациент с ВИЧ потребовались годы, чтобы определить, что такое СПИД. Другие примеры сложных для науки и медицины задач - это синдром системной непереносимости физических упражнений, который раньше называли «синдромом хронической усталости», а в последнее время принято обозначать «синдромом после интенсивной терапии».

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