Камера видеонаблюдения запечатлела момент телепортации

Человек словно бы превратился в луч.

Кто и куда телепортировался неизвестно. Известно лишь, что случилось это где-то в Техасе в 2019 году. Но кадры с камеры видеонаблюдения, на которых запечатлено происшествие, известный уфолог и виртуальный археолог Скотт Уаринг (Scott C. Waring) обнародовал недавно, получив ролик по электронной почте от анонимного отправителя.

Кадры говорят сами за себя: человек выходит на крыльцо, замирает и взмывает в небо, поглощенный каким-то лучом.

Смотреть видеосюжет Guy Seen Flying Away! Door Cam Proof! 12-27-2019 UFO Sighting News.

У Скотта только два объяснения. Либо человека похитили инопланетяне, либо он сам инопланетянин – телепортировался на свой корабль. А то и на другую планету. Рванул туда сквозь «кротовую нору» - так астрофизики называют тоннели, которые соединяют кратчайшими путями отдаленные точки Вселенной.

Вот "похищенный" выходит из дома...

... а вот он уже взмывает в небо.

Имеется, конечно, и третье объяснение: ролик смонтирован, а луч, взмывающий в небо, «пририсован». Подобные шутники встречаются. Но есть ли они, скажем в NASA? Ведь в объективы их камер тоже «попалось» нечто подобное.

Камеры видеонаблюдения (Nasa UStream from the ISS) установлены на Международной Космической Станции (МКС). Они транслируют в режиме реального времени все, что происходит в окрестностях.

Однажды произошло следующее: в кадре появилась небольшая светящаяся точка, которая поднималась перпендикулярно поверхности Земли до тех пор, пока ее не перехватил внезапно вспыхнувший вертикальный луч. Его диаметр эксперты оценили примерно в 10 километров. Луч словно бы поглотил НЛО. Объект исчез.

Луч, унесший в космос НЛО: кадры с МКС.

Кадры скачал и обнародовал Николас Дамарио (Nicholas D'Amario) - активист уфологической сети MUFON, прежде незамеченный в подлогах.

В 2016 году некто Джон Мунер (John Mooner), проживающий в городке Ньютон-Эббот (Newton Abbot), расположенном на крайнем юго-западе Англии в графстве Девон (Devon), объяснил свое отсутствие в течение нескольких дней тем, что был похищен инопланетянами. В доказательство предъявил фото со спутника, которое отыскал в Google maps. Джон уверяет, что по удивительному стечению обстоятельств фото было сделано как раз в тот момент, когда его похищали. Подробности этого удивительного происшествия в нашем материале.

Момент похищения, запечатленный на снимке с орбиты.

В другой раз инопланетяне похитили корову – подняли ее на зависшую вверху «летающую тарелку». И эти кадры тоже попали на видео. На них запечатлено, как корова медленно поднимается. Чудеса…

Корова пасется на лугу...

... а вот ее утягивают на "летающую тарелку".

Подробности и само видео – в нашем материале.

Кстати, земные ученые верят, что «утянуть» что-то и в самом деле можно посредством так называемого притягивающего луча. Физики знают, как его «создать» и совершенствуют технологию, которая раньше считалась фантастической.