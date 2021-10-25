Свадьба по-русски: экс-сенатор Андрей Вавилов женился на девушке на 36 моложе

Вавилов носит неофициальный титул самого романтичного жениха России. Фото: @sofi_delua,@et_255

Еще не улеглись страсти вокруг октябрьской «свадьбы века» в Питере наследника российского престола Великого князя Георгия Романова и итальянки Ребекки Беттарини (подробности свадебного шоу - на сайте kp.ru). И вот новое торжество под бравый марш Мендельсона. Отгремело оно в эти выходные в Италии, на живописнейшем озере Комо. На «свадьбе года», в преддверии московского ковидного локдауна, гулял весь российский бомонд, нагоняли пафоса светские хроникеры. Самые важные гости прибыли на торжество на частном бизнес-джете.

Мог бы жениться на теще!

Ведущей свадебного действа была Ксения Собчак.

- Ну что же, Софи, во-первых, тебе повезло не только с тем, какая у тебя мама, а с тем, что Андрей вначале не познакомился с мамой, - заявила острая на язык

Собчак новобрачной. - Все могло сложиться иначе - ты могла гулять на чужой свадьбе.

Маму новобрачной в светской тусовке зовут королевой мехов. Дизайнер Джулия Дилуа (Юлия Коломийцева) - основательница и хозяйка модного Мехового дома Julia Dilua. Гордится, что ее шубы из натурального меха приобрели Хиллари Клинтон и Дженнифер Лопес. Ее дочь - меховая принцесса София-Антуанетта Дилуа (Софья Коломийцева) - конкуристка. В переводе на обычный русский - всадница.

Конкур - один из наиболее зрелищных видов конного спорта по преодолению препятствий.

Новобрачной - 24 года. Ее избраннику Андрею Вавилову - 60. Пресса скромно называет его экс-сенатором, бывшим замминистра финансов.

Со «всем российским бомондом» светские акулы пера явно перегнули палку. Кроме Собчак и помогавшего ей Максима Галкина, на торжестве засветились актер Дмитрий Нагиев, певицы Любовь Успенская, Вера Брежнева, Теона Контридзе...

Так откуда же такой интерес к «итальянской свадьбе»?

Все дело в новобрачном. Хотя большинство россиян вряд ли уже помнит, кто он такой.

Ксения Собчак поздравила новобрачную и ее маму, «королеву мехов». Фото: Instagram.com

«Он дарил ей доллары мешками!»

В 2000 году всю Москву в одночасье заполонили огромные билборды с неизвестной красоткой и подписями: «Привет, Марьяна!», «Любимая»…

Народ (и я, грешный) долго чесал репу: что за странная реклама, чего предлагает покупать? Позже выяснилось: таким оригинальным способом решил вернуть любимую женщину бывший первый замминистра финансов РФ Андрей Вавилов. Тогда-то он и получил неофициальный титул самого романтичного жениха России.

История любви Вавилова и актрисы Марьяны Цареградской была фантастической даже на фоне лихих 90-х.

«Он дарил ей доллары мешками! - писала тогда «Комсомолка». - Она была девочкой из-под Киева, любила мороженое и плюшевых мишек. Отец ее был военный, и расти ей пришлось за колючей проволокой. С детства увлекалась танцами, хотела стать балериной. Но не сложилось, и тогда она поступила в ГИТИС. На третьем курсе вышла замуж. По любви. Но настоящая бурная страсть встретилась ей только через три года. Однажды ее подругу Аню, работавшую курьером в банке, попросили отвезти документы президенту этого банка. И дали адрес: «Палас-отель», бар. «Он там будет сидеть с очень важным человеком».

Аня попросила Марьяну: «Мне с таким большим человеком встречаться, я боюсь. Пойдем вместе!» - «Я же замужем, меня муж убьет!» (муж Марьяны был богатый чеченец, очень ревнивый и религиозный. В семье к ней, как и ко всем женщинам, относились как к людям второго сорта). - «Ну хоть в дверях постоишь. Пожалуйста...»

Добрались до бара: Аня отправилась к столику начальника, а Марьяна застыла в дверях. Подошел президент банка: пожалуйста, я вас ангажирую, посидите, выпьем по рюмочке... Сразу стало ясно, как она ему понравилась: женщина такие вещи чувствует кожей. Хотя она не знала, кто перед ней. По тому, как почтительно разговаривал с ним директор банка, сразу было видно: человек очень большой. Звали его Андрей Петрович. Он с интересом расспрашивал, кто она и откуда. Тут вмешалась уже опьяневшая Аня: «Знаете, Андрей Петрович, сценарий есть, актеров подобрали, а денег Госкино не дает... Вы не могли бы помочь?» Андрей Петрович спокойно отвечал: да, конечно, какие проблемы... (И помог. Спустя два года на экраны вышел фильм «Научная секция пилотов» с Марьяной в главной роли. Но событием он не стал.)

После того вечера в баре отеля Андрей Петрович посылал ей в ГИТИС огромные букеты, гигантские плюшевые игрушки - медведей, тигров, и в каждой лапе - пакеты с деньгами. В каждом - не меньше пяти тысяч долларов. Началось безумное, роскошное, небывалое ухаживание.

Но вскоре про их роман узнал ревнивый муж. Ударил Марьяну. Подруга набрала номер телефона - и через десять минут во двор с отрядом ОМОН въехал друг Андрея Петровича, видный общественный деятель. Усадил ее в машину и увез. Прибывшая по вызову мужа команда чеченских бойцов не успела перехватить беглянку (судя по всему, тем другом был знаменитый авторитет - спортсмен Отари Квантришвили, вскоре застреленный на выходе из Краснопресненских бань. Это было одно из самых громких заказных убийств в России в лихие 90-е).

А потом Марьяна попала в аварию на машине, подаренной Вавиловым.

«Ее привезли в Боткинскую больницу. Врачи пришли в ужас: кости черепа раздробились и под углом вошли в мозг. Это была боль такой силы, что ее не могли заглушить даже наркотики. Когда Андрею сообщили о происшедшем, он потерял сознание, секретарша вызвала скорую уже ему. Он наполовину поседел. А когда очнулся, окружил больную таким вниманием, какое не снилось и президенту. Были вызваны все светила отечественной медицины, Андрей вытребовал в Газпроме самолет - немедленно везти любимую в Германию, в лучшую клинику - самолет стоял готовый к вылету... Но врачи запретили: куда там в Германию, ее и из Боткинской в Бурденко везти опасно! Однако потом перевезли...»

В госпитале Бурденко провели успешную операцию. Вавилов развелся с первой женой и женился на ненаглядной. Дескать, она может умереть в любой момент.

И была свадьба. Двухэтажная квартира вся уставлена розами - негде повернуться! Танцевать с ней он разрешал только Черномырдину, с которым был дружен.

Андрей Вавилов с Софи Дилуа. Фото: instagram.com/sofi_delua

«Где большие деньги, там смерть!»

Несколько иначе вспоминал ту «чудовищную аварию», после которой ее «собирали по частям», все-знающий актер Стас Садальский, безжалостный разоблачитель нашего светского бомонда. (Кстати, именно он первым оповестил публику о грядущей свадьбе Вавилова на озере Комо.)

«Диагноз тогда был поставлен: «перелом ключицы и сотрясение мозга средней степени тяжести».

Следствие пришло к выводу, что в ДТП виновата сама Цареградская, и дело закрыли, но спустя три года возобновили и виновника аварии Максима Кочеткова-Богаткова арестовали. На решающее заседание суда явился Вавилов с десятком охранников. Прокурор в заключительной речи слово в слово повторил требования адвоката Цареградской «о максимальном сроке лишения свободы и миллионе долларов компенсации».

Адвокатом Максима был Кучерена. Он предложил не дергаться и ждать неминуемой амнистии, которая и правда случилась через месяц. Вскоре Максим с семьей покинул небезопасную родину и переехал в США. А еще через три года, в апреле 2001-го, пропал без вести. Испарился. Прилетел на пару дней в Москву на деловую встречу и исчез. Спустя месяц розыск и дело, возбужденное по 105-й статье («убийство») приостановили.

Где большие деньги, там смерть - известный постулат 90-х, не устаревший и доныне.

Эта сказочная адская жизнь

Первый муж Марьяны после той свадьбы, по слухам, стал ваххабитом, уехал в Турцию.

«Андрей сделал мою жизнь сказочной, - говорила Марьяна друзьям. - А я его жизнь превратила в ад, но ад того уровня, от которого просто невозможно оторваться. Самое лучшее и самое худшее в его жизни, я думаю, связано со мной».

Да уж, жизнь ее действительно была сказочной. Супруги ездили по миру. В Лос-Анджелесе поселились в том самом номере отеля, где снимали знаменитую «Красотку» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс.

Вавилов подарил супруге три уникальных бриллианта за $95 млн (по другим данным, за $107 млн).

Было дело, Марьяна ушла от Вавилова к другому. Чтобы вернуть ее, покинутый муж и устроил трогательное шоу с билбордами, угрохав 160 тысяч долларов. Ненаглядная растаяла и вернулась. Впрочем, злые языки твердили, что нового избранника Марьяны к тому времени застрелили в подъезде.

Потом супруги долго жили за границей. Дорогой пентхаус в Нью-Йорке, недвижимость в Монако. Марьяна родила дочь Гойю-Вивиен, сына Данте Габриэля. Занималась благотворительностью. Летом 2017-го Вавиловы обвенчались в Москве.

А в октябре того же года Марьяна умерла. Рак. Ей было всего 45.

Вдовец женился на модели Инге Барковской. Летом 2021 года развелся. И вот новая свадьба. С молодой всадницей, «меховой принцессой» Софи-Антуанеттой Дилуа.

УЩЕРБ БЮДЖЕТУ РОССИИ В 2 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ

Разумеется, главный интерес к свадьбе вызван не романтической историей прежней любви Вавилова или разницей в возрасте молодоженов в 36 лет!

«Напомню, что человек, к которому так спешила на свадьбу г-жа Собчак, - один из самых ярких коррупционных персонажей «лихих 90-х», - написал в телеграмм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн, известный борец с коррупцией.

- Именно 1-й замминистра финансов в 1992 - 1997 гг. Андрей Вавилов считается автором и идеологом множества коррупционных финансовых схем, включая взаимозачеты и торговлю долгами. Комиссия Госдумы по борьбе с коррупцией прямо обвиняла его в причастности к ряду коррупционных преступлений, оценивая ущерб бюджету от его действий более чем в $2 млрд. Не случайно 3.02.1997 SAAB Вавилова был взорван прямо у здания Минфина на Ильинке. (Самого чиновника в тот момент в машине не было. - Ред.) 28.05.2001 г. следователем ГВП в рамках расследования уголовного дела о хищении $327 млн из бюджета Минобороны Вавилову было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями по ч. 3 ст. 285 УК РФ. Однако дело изъяла Генпрокуратура и обвинение с Вавилова необоснованно было снято. Чтобы избежать дальнейших неудобств, в 2002 г. Вавилов стал членом Совета Федерации (от Пензенской области).

Неприкосновенность не позволила привлечь его к уголовной ответственности и по делу о хищении $231 млн, выделенных из бюджета для РСК «МиГ» («Российская самолетостроительная корпорация «МиГ». - Ред.). 13.02.2007 г. Верховный суд, рассмотрев представление генпрокурора РФ, вынес заключение о наличии в действиях Вавилова признаков составов преступления, предусмотренных ч. 4 cт. 159 и ч. 3 ст. 285 УК РФ («мошенничество», «злоупотребления»). Однако в 2008 г. Следственный комитет прекратил преследование Вавилова за истечением срока давности (с его согласия).

О такой мелочи, как уголовное дело, возбужденное по факту хищения Вавиловым 4-комнатной квартиры в Москве (приватизировал по подложным документам), я и не говорю.

Софи Дилуа стремится в высшее общество? Пусть даже президент Трамп на заднем плане - ненастоящий... Фото: instagram.com/sofi_delua

ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ

Почему же наш герой-романтик оказался не по зубам даже грозной Генпрокуратуре РФ?

Ответ, полагаю, в пункте 3 «Краткого перечня афер Андрея Вавилова», составленного депутатом Хинштейном.

Первый замминистра финансов был казначеем команды Бориса Ельцина на президентских выборах 1996 г. Тех самых, отмеченных скандалом с пресловутой «коробкой из-под ксерокса», набитой неучтенными долларами.

Выполнял Вавилов, судя по расследованиям прессы тех лет, и конфиденциальные поручения премьера Черномырдина. Всегда держал язык за зубами. В политику не лез в отличие от того же Ходорковского.

Потому и чист ныне перед законом. Ведет свой бизнес в России. И с размахом отметил очередную свадьбу на итальянском озере Комо. Которую злые языки уже обозвали «пиром во время чумы». Коронавирусной.

КСТАТИ

В чем обвиняли Вавилова

Список Александра Хинштейна.

В 1994 - 1995 гг. Вавилов под мизерные проценты выделил банку «Национальный кредит», находящемуся в предбанкротном состоянии, $132 млн и передал в управление облигации внутреннего валютного займа номиналом $125 млн. В апреле 1995 г. он облагодетельствовал банк кредитом еще на $45 млн. В дальнейшем кредит с согласия Вавилова был переуступлен банком Национальному фонду спорта (НФС) и исчез: его зачли якобы как компенсацию от отмены таможенных льгот.

В 1995 г. Вавилов необоснованно перечислил свыше $600 млн Национальному резервному банку. Отчеты об использовании средств банком не представлялись. Благодаря Вавилову в 1995 г. Газпром был освобожден от налогов почти на 1,5 триллиона неденоминированных рублей, деньги стали собственностью Газпрома и НРБ.

Выборы-96. Для «стимуляции» банкиров, спонсировавших выборы Ельцина, государство передавало банкам свои ценные бумаги за 30% от номинала, а затем покупало их обратно, но уже за полную стоимость. Ущерб, причиненный бюджету, не поддается никакому учету.

Дело об индийском кредите. Под несуществующий контракт на поставку Индии самолетов «МиГ» Вавилов перечислил ВПК «МАПО» (изготовителю) $231 миллион. Деньги однако до производителя не дошли, были похищены и выведены коммерческими банками в офшоры.

Дело об арабских долгах. В 1997 г. Вавилов передал банку «МФК» госдолги Ирака и Ливии более чем на $8 млрд. Еще одним подарком стал выпуск государственного нерыночного займа в размере 573,1 млрд рублей, который на безальтернативной основе был продан «МФК». В мае 1997-го, сразу после отставки, Вавилов стал президентом «МФК».

«Дело Олейника». В 1996 - 1997 гг. была организована схема газовых взаимозачетов между Россией и Украиной, в которой приняли участие семь структур, включая Минобороны, Минфин и Госналогслужбу. Предполагалось, что военные получат стройматериалы на $450 млн (в счет долга государства перед Мин-

обороны), однако $327 млн - ни деньгами, ни досками - так и не дошли до получателя. Следствие установило, что организатором и разработчиком этой схемы был Вавилов, ему предъявили обвинение, однако руководство Генпрокуратуры запретило трогать Вавилова; дело против него было прекращено, а единственным виновным признан начальник финуправления Минобороны генерал Олейник.