Трехдневный пир на свадьбе экс-сенатора Вавилова в Италии оценили в 70 миллионов рублей: "Цветы везли самолетами, звезды пели два дня"

Шикарный декор — все утопало в живых цветах, которые доставили самолетом.

На вилле у озеро Комо в Италии отгулял свадьбу экс-сенатор, экс-замминистра финансов 60-летний Андрей Вавилов. Его женой стала 24-летняя София Дилуа (Софья Коломийцева) – дочь хозяйки мехового дома. За Вавиловым тянется шлейф скандалов из прошлого, в 90-е годы он был самым богатым чиновником в России, а сейчас он солидный бизнесмен. Поэтому и подарки Софии делает шикарные – до свадьбы бриллианты и прочие дорогие «безделушки». А теперь подарил свадьбу длиной в три дня – очень дорогое торжество в Италии. В пятницу был праздничный ужин, в субботу гуляли весь день, а в воскресенье – прощальный обед для гостей.

На свадьбе был шикарный декор – живые цветы для него привозили самолетами, аренда виллы для торжества (от 2 миллионов рублей) и номеров для гостей в пятизвездочном «Grand Hotel Tremezzo» на берегу озеро Комо (номер на человека в сутки стоит от 55 до 90 тысяч рублей), роскошный банкет, охрана, салют, прогулки на катере и множество других развлечений.

Гостиница, в которой на три дня поселили гостей свадьбы.

Свет, звук, кейтеринг, аренда автомобилей и частных самолетов. Эксперты из свадебных агентств весь понедельник считают: сколько стоит торжество в таком элитном месте с таким размахом. Пока сошлись на смете на 40 человек – ориентировочно в 900 тысяч евро (73 миллиона рублей). Учитывая, что гостей угощали дорогим спиртным, черной икрой и прочими деликатесами – ценник может оказаться и выше.

Не самая большая статья расходов – выступления звезд, которые шли два дня. Список выступивших на свадьбе звезд изначально был несколько преувеличен. К примеру, Любовь Успенская в аэропорту случайно пересеклась с вылетавшими в Италию гостями свадьбы, поэтому ее тут же записали в выступающие. Однако Успенская летела в другую сторону. Также случилось еще с парочкой артистов, которым почему-то приписали поездку на Комо.

Торт — первый кусочек молодым.

За два дня торжества для молодых и их гостей выступали классические, джазовые и эстрадные музыканты. Самое продолжительное выступление было у Ани Лорак, самое лиричное у Эмина Агаларова – танец молодых случился под его песни о любви. А энергичней всех зажигала Теона Контридзе. Настроение создавала кавер-группа «The Times Band», звезда шансона Михаил Бублик, но любимцем дам стал британский пианист Стивен Ридли. Вели вечеринку Дмитрий Нагиев и Ксения Собчак. Эмин Агаларов, скорее всего, выступал как гость молодых, поэтому речь о гонораре не шла.

Невеста была в платье от дизайнера Анастасии Задориной.

Ксения Собчак благословила молодых.

Эстрадные звезды из-за пандемии поубавили финансовые аппетиты, хотя небольшая наценка за заграничные выступления осталась. Ани Лорак поет за 3 миллиона рублей. Гонорар Теоны Контридзе и Михаила Бублика в два раза меньше. Дмитрий Нагиев и Ксения Собчак зарабатывают по 50 тысяч евро (по 4 миллиона рублей) за вечер. Звезд также как и других гостей доставили на мероприятие и обратно в Москву частными самолетами. Собчак хвасталась, что она, как и многие ее подруги привилась не только российской вакциной «Спутник», но и американской «Джонсон», чтобы беспрепятственно летать работать заграницу.

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