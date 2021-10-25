Руководители Роскосмоса и NASA сошлись во мнении: НЛО существуют, инопланетяне, возможно, тоже

В американском космическом агентстве к НЛО относятся серьезно.

- Мы действительно часто сталкиваемся с необъяснимыми с позиции современной науки явлениями и объектами, - сообщил генеральный директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на своей страничке в «Фейсбуке».Тем самым он, по сути, поддержал Билла Нельсона (Bill Nelson) – нового администратора американского аэрокосмического агентства (NASA), которого 19 октября 2021 года расспрашивал в прямом эфире Ларри Сабато (Larry Sabato) - директор политического центра Университета Вирджинии (University of Virginia).

- Я разговаривал с пилотами, - сказал Нельсон. – Они точно что-то видели, их радары это зафиксировали. Но пилоты не знают, что это такое. И мы не знаем.

- И никто не знает, - добавлю я.

Администратора NASA, сменившего в мае 2021 года на этом посту Джеймса Брайденстайна (James Bridenstine), «пытали» по поводу неопознанных воздушных явлений (Unidentified Aerial Phenomena - UAP) или аномальных воздушных аппаратов (Anomalous Aerial Vehicles – AAV. Так теперь серьезные ученые называют НЛО, сообщения о которых буквально валом валили в последнее время со стороны американских военных. Экипажи эсминцев и авианосцев, пилоты ВМС США много раз наблюдали эти самые UAP и AAV, снимали их на видео.

Комментируя наблюдения и сделанные кадры, признанные в Пентагоне подлинными, Нельсон выразил надежду, «что здесь, на Земле, нет такого противника, у которого есть такая технология». То есть, намекнул на инопланетян. А потом добавил:

- Кто я такой, чтобы говорить, что планета Земля — единственное место, где есть жизнь, столь же цивилизованная и организованная, как наша?

Объекты, которые видели американкие военные.

Чуть раньше в интервью CNN Нельсон сообщил, что был осведомлен о таинственных объектах еще когда работал в Комитете Сената США по вооружённым силам (Senate Armed Services Committee). Теперь, став главой NASA, занялся ими вплотную – сразу же занялся, как только вступил в должность. Агентство ищет научное объяснение феномену, непосредственно с Пентагоном не сотрудничает, но, если удастся обнаружить «нечто», там обязательно узнают.

Примерно в одно с Нельсоном время – летом 2021 года - по поводу инопланетян высказался и Дмитрий Рогозин:

- Если говорить о моих личных убеждениях, я считаю, что вселенная бесконечна и во времени, и в пространстве, поэтому бесконечным может быть шанс существования жизни во вселенной. Эта жизнь не обязательно должны быть в лице гуманоидов, это могут быть клетки, вирусы, растения, а могут быть и живые разумные существа.

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Дмитрий Рогозин об НЛО в СССР

Отрывок из диалога, который состоялся в эфире радио «Эхо Москвы» в программе «Арсенал» 11 апреля 2016 года накануне «Дня космонавтики»

А.Венедиктов: ...Кандидат в американские президенты Трамп заявил о том, что если он будет избран президентом, он раскроет все, что американское правительство прятало про НЛО. А российское правительство что-то прятало про НЛО? Раскройте гостайну.

Д.Рогозин: Ну, наверное, нет...

А.Венедиктов: Наверное?

Д.Рогозин: Да.

А.Венедиктов: Нет, да или нет?

Д.Рогозин: Ну, такой ответ у меня получился. ... Слушайте, я вот сейчас скажу вам такую супер новость – вы будете потом все ее тиражировать. Но я вам просто одну вещь расскажу из моего далекого прошлого, так сказать, из моей юности. ... Однажды домой пришел мой отец. Он был серьезным человеком, крупным военным ученым, фактически возглавлял Управление перспективных исследований Министерства обороны СССР. И, вот, он мне, старшекласснику, как-то так, в сердцах говорит: «Вот, на, почитай. Интересно тебе это, не интересно?»

И показал мне зарисовки летчиков-пилотов истребителей, испытателей истребительной авиации, которые в ходе испытательных полетов видели нечто, сами зарисовывали…

Люди серьезные, герои Советского Союза, заслуженные летчики-испытатели. Вот, они такие рисуночки любопытные военному руководству своему передавали…

В советское время военные летчики тоже сообщали об НЛО, сопровождая донесения рисунками и схемами. Отец Рогозина показывал юному Диме некоторые из них.

Подробнее о тех объектах, с которыми имели дело американские военные читайте НЛО над американским эсминцем: обнародовано видео, признанное Пентагоном подлинным.