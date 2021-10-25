Израильский министр раскрыл тайну пакета, который он принес на встречу с Путиным

В пакете лежали и сувенир для президента России, и фотографии военного характера Фото: REUTERS

Министр строительства Израиля Зеэв Элькин, сопровождавший главу правительства страны Нафтали Беннета на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, раскрыл тайну большого пакета, с которым израильтяне пришли на встречу.

– В пакете лежали и сувенир для президента России, и фотографии военного характера, которые были необходимы для обсуждения вопросов безопасности, – рассказал Элькин в интервью newsru.co.il.

Какие именно фото были в пакете, Элькин уточнять не стал, однако эксперты полагают, что на снимках – данные воздушной разведки иранских объектов, расположенных на территории Сирии.

По словам министра, фотографии помогли при обсуждении важных для Израиля вопросов, а часть снимков осталась у президента России.

Кроме того, Элькин отдельно акцентировал внимание прессы на хороших отношениях, установившихся между российским лидером и премьер-министром Израиля. Министр, в качестве переводчика сопровождающий израильские делегации в течение последних десяти лет, заявил, что на первых же глав государств переговорах установилась действительно «теплая атмосфера», а Путин даже пригласил Беннета к себе домой.

– Надо сказать, что тот факт, что он (Путин – Ред.) показал нам свою резиденцию, а затем пригласил Беннета в свой личный дом, это тоже было достаточно неожиданным жестом, – рассказал Элькин.