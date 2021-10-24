Путин назвал переговоры с премьером Израиля содержательными и продуктивными

Нафтали Беннет и Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин назвал переговоры с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом содержательными и продуктивными.

- Была очень содержательная, такая, продуктивная встреча, — сказал глава государства по итогам встречи, когда провожал израильского лидера.

Видеокадры этого были показаны в эфире телеканала "Россия 1" в передаче "Москва. Кремль. Путин".

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 22 октября, российский лидер и премьер Израиля провели встречу в Сочи. Путин отметил, что между Москвой и Тель-Авивом сложились уникальные отношения, а Советский Союз стоял, по сути, у истоков создания государства Израиль.

Позже глава израильского правительства сообщил, что российский лидер внимательно относится к потребностям еврейского государства в области безопасности. По его словам, потенциал экономического, научного, культурного и технологического сотрудничества Израиля и России безграничен.