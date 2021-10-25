Советник Зеленского грозит Кремлю направить ракеты из-под Харькова на Москву

Сегодня в офисе президента Украины роль придворного шута-оракула играет нештатный советник Зеленского Алексей Арестович Фото: facebook.com

В давние времена при дворе властителей содержались шуты - люди, которым позволялось и даже поручалось забавлять всякими несуразностями и остротами хозяина и его подданных. Сегодня в офисе президента Украины роль такого придворного шута-оракула играет нештатный советник Зеленского Алексей Арестович. Недавно он, например ляпнул такое: армия незалежной, мол, на четвертом месте по военной мощи в сравнении с вооруженными силами некоторых стран НАТО - США, Франции и Турции. После этого ревнивые генералы в Берлине и Лондоне, в Риме и Мадриде (и даже в Варшаве) покрутили пальцем у виска, - что с бахвалистого советника возьмешь?

И вот Арестович снова «хайпанул»: Украина работает над тем, чтобы принять на вооружение ракеты оперативно-тактического уровня, которые будут направлены на Москву «и в какое-то ближайшее обозримое время смогут ее достичь».

Ну что же, давайте разбираться, - какие боевые оперативно-тактические ракеты разрабатывает Украина и достанут ли они до столицы России (которая, кстати, прикрыта мощным противоракетным щитом).

Допустим, что украинские ракеты запустят из Харьковской области, откуда до Москвы примерно 700 километров. Кстати, наши зенитные ракетные системы С-400 и С-500 захватывают цель на дальности (соответственно) 400 и 600 километров. Ну а чем же «в обозримое время» может атаковать Украина? Ее новейшая крылатая ракета «Нептун» имеет дальность поражения 300 километров. Ракетный комплекс "Ольха" бьет на 120 километров. Оперативно-тактический комплекс "Гром-2" – на 280 километров. Что же касается дозвуковой крылатой ракеты "Коршун-2" (заявленная дальность – 1,5 тысячи километров), то она еще «в чернильнице» - ее ТТХ, по сути, это лишь теория, потому как на такое расстояние ракета еще ни разу не летала, – на Украине просто нет полигонов для испытаний на такую дальность.

Может быть, Арестович слышал о британской ракете Brimstone, вокруг которой недавно украинские военные весело «врезали гопака» (на радостях от новости о простаках этой ракеты Киеву)? Так и тут есть проблемы. Это ракета «воздух-воздух», может применяться с самолета, вертолета или беспилотника. Но на Украине нет подготовленных для этого машин. Их еще надо оборудовать сложнейшими электронными системами боевого управления. В кардинальной переделке будет нуждаться вся бортовая радиоэлектронная аппаратура.

Это раз. И два. Если даже в обозримом будущем британцы и помогут украинцам ракетой, то Brimstone все равно полетит (в лучшем случае!) чуть дальше 60 километров. Какая уж тут Москва?

К тому же далеко не все спецы в Киеве хлопают в ладошки такой сделке. В от что говорил, например, по этому поводу замминистра обороны Украины Александр Носов: «Импортные закупки полностью разрушают развитие нашего производства. Лучше рисковать вложениями в своё производство, чем покупать чужие очень хорошие ракеты… За иностранные поставки теперь приходится платить крупные суммы».

И почем же там Brimstone? Около 200 тысяч долларов США за штуку. А ведь и переоборудование лишь одной ракеты для носителя под нее может обойтись до 50 тысяч долларов «сверху». Да и еще неизвестно, стоит ли выделка свеч. Арестович обо всем этом, разумеется, помалкивает. Ну что, действительно, возьмешь с советника, ублажающего уши хозяина и его подданных брехливыми сенсациями.

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