Через сколько дней украинская армия перейдет на сторону российской

Сделав громкое заявление о вероятности полномасштабной войны Украины с Россией, Зеленский и на сей раз перевернул все с ног на голову. Фото: REUTERS

Когда я услышал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что для его страны существует вероятность полномасштабной войны с Россией, мне захотелось покрутить пальцем у виска.

Но после некоторых свирепых размышлений я остыл и неожиданно подумал, что... Зеленский в общем-то прав.

Однако - при одном принципиальном условии, - если такую войну затеет Киев.

А он, похоже, к ней готовится.

Вон главарь Cовета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на днях на полном серьезе публично размышлял, что украинская армия, как говорится, одной левой задушит 30-тысячные ополченческие войска ДНР/ЛНР. И даже просчитал, что при штурме Донецка и Луганска погибнут сотни тысяч людей.

А разве вы еще не слышали про мечту министра обороны Украины проехаться на танке по Красной площади?

Разве вы не слышали воинственные заявления других киевских начальников в погонах и без о том, что украинские ракеты способны долететь не только до Москвы, но и до Урала, что они превратят в каменное крошево Крымский мост или "за пару часов порвут москальский Черноморский флот"?

А кто там обещал не сегодня, так завтра поднять жовто-блакытный прапор над Севастополем?

Разве все это не предполье той "вероятной и полномасштабной войны", о которой говорил Зеленский?

И здесь центровой вопрос, - а при каких обстоятельствах она может начаться?

Одно из них более чем вероятно, - это когда украинские танки и пушки, самолеты и ракеты начнут массовое уничтожение дончан и луганцев. А среди них, как известно, уже почти 600 тысяч людей с российскими паспортами (читай - граждан Российской Федерации, которых по закону Москва обязана защитить).

Тут, безусловно, Россия не будет смиренно наблюдать за нападением на мирных граждан и вмешается. Но это будет не ее выбор.

И тогда 250-тысячной украинской армии придется иметь дело с миллионной и хорошо вооруженной российской. А это - не только четырехратное преимущество в численности, но и почти 10-кратное - в боевой технике.

О ядерном оружии я уже не говорю, - наверное, только фантаст-шизофреник может себе представить ядерные грибы в украинских полях.

Война может начаться в донецких степях, а через неделю-другую закончиться в Киеве или еще дальше - где-нибудь в лесах Западной Украины.

Причем, есть очень большая вероятность, что во многих городах и селах Украины российских воинов будут встречать не пулями, а хлебом-солью. К тому же большая часть украиснской армии, уставшей от тупого долбежа снарядами по своим землякам в Донбассе, вряд ли будет мотивирована "до последнего вздоха" драться с русскими. Интрига будет заключаться лишь в том, через сколько дней украинские войска начнут массово переходить на сторону России. Через два? Три? Или через неделю?

Сделав громкое заявление о вероятности полномасштабной войны Украины с Россией, Зеленский и на сей раз перевернул все с ног на голову. Словно очухавшись от того, что он наговорил по недомыслию, президент Украины вдруг дал задний ход и стал изворачиваться: «Эта полномасштабная война будет самой большой ошибкой России".

То есть, это Россия готовится бросить свои дивизии на Украину? Фирменный лицемерный прием.

А если включить простой рассудок: надо ли России, и без того обложенной санкциями, заклеванной страшилками Запада о "скорой оккупации Европы Москвой", искать новые неприятности? Но у Зеленского провокаторская логика явно побеждает здравую.

А мне почему тут вспомнился свежий московский анекдот.

Шойгу звонит Путин и просит разрешения на командировку в Киев.

- Зачем? - спрашивает ВВП.

- Да Зеленский на допрос вызывает!

- Ну ладно, съезди, допроси...