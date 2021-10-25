Кому выгодна пропажа без вести Светланы Светличной

Артистка перестала выходить на связь с семьей 21 октября Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве пропала 81-летняя актриса Светлана Светличная. Её родные забили тревогу. В полицию обратился сын актрисы Алексей Ивашов.

- Поступило заявление о пропаже 81-летней актрисы Светланы Светличной. Артистка перестала выходить на связь с семьей 21 октября. Полицейскими был проведен осмотр по месту жительства артистки, порядок вещей в квартире не нарушен. Женщина страдает старческой деменцией и могла попросту забыть свой адрес. Ее местонахождение до сих пор неизвестно, ведутся поиски, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Действительно, о Светличной давно не было новостей. В ноябре прошлого года заслуженную артистку доставили в больницу с подозрением на инсульт. Но диагноз не подтвердился. Светлана Афанасьевна тогда нам рассказала, что перепады давления у нее начались, после того, как ей на голову упала стойка осветительного прибора.

Тогда она говорила, что ее старший сын Алексей и внучка Мария мечтают сжить ее со света. И все из-за ее квартиры, которой родственники мечтают завладеть. Мол, после визита внучки она обнаружила у себя дома шарики ртути, её «пытались отравить». А потом…

- Несколько месяцев назад в присутствии моей внучки меня ударили по голове каменным столбом (во время записи документального фильма на Светличную случайно упал осветительный прибор – Ред.), - рассказывала нам актриса год назад. – С тех пор у меня болит голова, головокружения, я несколько месяцев вообще не могла разговаривать.

По ее мнению, падение софита подстроила внучка.

Светлана Афанасьевна довольно долго не могла наладить отношения с семьей своего старшего сына Алексея. У нее есть невестка Ольга и взрослая внучка Мария, у которой уже свои дети.

Из-за того, что год назад отношения с семьей сына были напряженные, рядом со Светличной все время крутились посторонние люди. Она дружит с 38-летним актером Иваном Николаевым. По его признанию, он "старается подарить своё внимание, заботу и общение", которые Светличная не получала от родных. Правда сейчас Иван говорит, что Светлана Афанасьевна никуда не пропала, а переехала близко к родственникам, помирившись с ними.

Есть и другая версия, почему именно сейчас заговорили о пропаже Светличной.

- Мне звонили из одной популярной программы. О Светличной собираются снимать передачу. Я со Светой несколько месяцев не общалась, - сказала нам Лариса Лужина, которая сейчас на гастролях в Тамбове. - Она про свою голову и про осветительный прибор, который на нее упал, мне раз сто рассказала. Я ей говорю: «Светик, я эту историю знаю наизусть. Сходи к врачу, проверь голову, полечись…». Она заговаривается. Но что это за диагноз, понятия не имею. Она зациклилась на этом осветительном приборе и больше ни о чем говорить не может.