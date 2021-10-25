В ульяновской колонии выявили телефонного мошенника

Следователями, а также оперативными сотрудниками полиции и ФСИН России организованы мероприятия по установлению всех эпизодов противоправной деятельности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Телефонные мошенники все чаще используют сайты знакомств, где с помощью ложной информации располагают к себе одиноких женщин. "Комсомолка" ранее рассказывала о "Серийном Казанове" из Узбекистана, который выдавая себя за спортивного промоутера за год выманил у трех москвичек 23 миллиона рублей.

А вот сотрудникам полиции Волгоградской, Костромской и Ульяновских областей несколько месяцев пришлось распутывать серию звонков мошенника, который представлялся женщинам на сайтах знакомств соучредителем банка либо состоятельным бизнесменом. Найдет его в Ульяновской колонии, где он отбывал срок за грабеж и изнасилование. Бандит в колонии не расставался со смартфоном.

- В процессе общения злоумышленник входил в доверие к женщинам и делился со своими новыми знакомыми проблемами с выводом денег за рубеж. Он даже предлагал временно перечислить им два миллиона долларов США. Как доказательство заключенный направлял поддельный снимок экрана своего смартфона, на котором в банковском приложении был открыт счет на указанную сумму, - рассказывает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Когда жертва клевала на картинку, мошенник просил для перевода валюты выслать ему копию паспорта и кредитных карточек. С помощью этой информации мошенник ночью входил в мобильные приложения банков клиентов и оформлял на потерпевших крупные кредиты, а потом перечислял деньги своим знакомым и даже родственникам.

При этом подозреваемый даже умудрялся убедить некоторых женщин заплатить значительные суммы в качестве комиссии за банковскую операцию.

Следователи уже выявили четырех пострадавших от мошенника-насильника, знакомство с которым обошлось каждой в полмиллиона рублей. Сотрудникам полиции и Росгвардии у знакомых и родственников заключенного удалось найти пока только половину из похищенных средств.

- Следователями, а также оперативными сотрудниками полиции и ФСИН России организованы мероприятия по установлению всех эпизодов противоправной деятельности, - отметила Ирина Волк.

Отметим, что в "медовые ловушки" попадают довольно часто не только женщины. На днях оперативники поймали в Москве 32-летнюю женщину, которая сумела перевести на свою карту с телефона москвича 700 тысяч рублей. Полицейские установили, что 57-летний житель столицы сам пригласил к себе домой с улицы трех незнакомых ему женщин. Пока две подруги отвлекали хозяина квартиры, одна из них решила обчистить его электронный кошелек.

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