Вячеслав Зайцев опроверг новость о своей экстренной госпитализации: «Ещё бы похоронили заживо»

Вячеслав Михайлович отлично себя чувствует.. Фото: Любовь Рубцова

Новость о том, что 83-летний кутюрье Вячеслав Зайцев минувшей ночью был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник, в понедельник, 25 октября, всерьёз напугала поклонников его творчества. «Модельер парализован, он в реанимации, в тяжелом состоянии»: тиражировали жуткие подробности некоторые СМИ. Но как оказалось, все это фейк.

Как удалось выяснить «Комсомольской правде», Вячеслав Михайлович отлично себя чувствует. Он действительно находится в медицинском учреждении, но это не больница.

- Уже две недели Вячеслав Михайлович прибывает в одном из лучших реабилитационных центров страны. Он проходит курс массажей, работает с логопедами, посещает бассейн и другие процедуры. Оздоравливается, одним словом, - рассказал kp.ru Николай Головин, близкий друг Вячеслава Зайцева, экс-директор «Дома Моды».

Отметим, что лечение в реабилитационном центре было плановым и никак не связано с ухудшением состояния здоровья модельера. Новость о том, что за его жизнь борются врачи сам Зайцев воспринял с юмором.

- Ещё бы похоронили заживо, вот смеху-то было, - отшутился в телефонном разговоре с kp.ru Вячеслав Михайлович. - А если серьезно, то хорошо все у меня, на самочувствие не жалуюсь.

В новости «утки» про здоровье кутюрье пропадали и раньше. Это и попятно: знаменитый человек. Но на этот раз, похоже, есть реальный повод для подобного вброса. На минувших выходных Вячеслав Зайцев был заявлен как участник Московской Недели моды. «Mercedes-Benz Fashion Week». Но обещанный организаторами показ с участием самого Красного Диора не состоялся.

- Никто даже не поинтересовался, сможет ли Вячеслав Михайлович принять участие. То есть, его даже не спросили. Насколько я знаю, имя кутюрье в список участников без его ведома внес заместитель директора «Дома моды» Расул Ахмедов. На что он рассчитывал, не согласовывая действия с Вячеславом Михайловичем, это загадка. Вероятно, позже он решил оправдать отсутствие кутюрье вымышленными проблемами со здоровьем. Вот так и могла появилась эта лож про парализацию, - предположил Николай Головин.

Напомним, в Следственном Комитете России продолжается проверка по заявлению Вячеслава Зайцева. В нем он попросил проверить законность сделок по продаже имущества «Дома моды».