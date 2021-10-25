«Гастарбайтеры уехали»: экономист объяснил, почему зарплаты в России резко пошли вверх

Цены растут почти на все, но и зарплаты, как выясняется, тоже. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Цены растут почти на все, но и зарплаты, как выясняется, тоже. Причем, даже опережая инфляцию. Как выяснили эксперты «СберИндекс» и «Работа.ру», в третьем квартале 2021 года средняя медианная зарплата* выросла на 9,2%.

Быстрее всех растут заработки у айтишников, банкиров и торговцев. А медленнее всего - у работников медицины и образования. Причины этого сайту kp.ru объяснил профессор Финансового университета Александр Сафонов.

- Рост зарплат в банках легко объяснить тем, что прибыль у них в пандемию значительно выросла. И не в последнюю очередь благодаря государственной программе льготной ипотеки и другим популярным финансовым продуктам. Растут объемы кредитования населения, - напоминает Сафонов. - Еще одна отрасль, которая получила мощную господдержку, это строительства. Там тоже значительно выросли зарплаты, особенно в связи с отъездом из России части гастарбайтеров. Все это подталкивает вверх медианную зарплату.

Экономист подчеркивает, что гостиницы и общепит попали в этот рейтинг благодаря закрытым границам.

- Основной прирост заработной платы пришелся на гостиницы за счет внутреннего туризма, поскольку ехать за рубеж было некуда, - продолжает он. - Вслед за туризмом рос и общепит — тоже в основном в курортных регионах.

Почему же на фоне общего роста зарплат, немножко снизились заработки медиков? По словам Сафонова, это связано с тем, что в прошлом году врачам давали очень большие доплаты за работу с коронавирусными пациентами. А в этом году таких денег уже не платят.

- В принципе, в будущем можно рассчитывать, что медианные зарплаты будут расти и дальше, - обнадежил профессор кафедры управления персоналом Финансового университета. - А наибольший дефицит кадров будет наблюдаться в рабочих профессиях. В частности, среди строителей и аграриев. А среди специалистов с высшим образованием: в сферах биомедицины, фармацевтики и IT-технологий.

КОНКРЕТНО

Области, где медианные зарплаты росли быстрее, чем в среднем по стране:

1. Информационные технологии и связь — 13,5%

2. Финансы и страхование — 13,1%

3. Торговля — 12,9%

4. Гостиницы и общепит — 12,8%

5. Строительство — 12,5%

6. Добыча полезных ископаемых — 10,7%

7. Сельское хозяйство — 10,3%

8. Обрабатывающие производства — 10%

9. Транспортировка и хранение — 9,5%.

Области, где медианные зарплаты росли медленнее, чем в среднем по стране:

1. Здравоохранение — -0,6%

2. Образование — 6,4%

3,4. Спорт и досуг — 7,7%

3,4. Административная деятельность — 7,7%

5. Услуги ЖКХ — 7,8%

6. Водоснабжение — 8,2%

7. Научная и профессиональная деятельность — 8,3%

8. Операции с недвижимостью — 8,7%

9. Государственное управление — 8,8%.

По данным «СберИндекс» и «Работа.ру» за 3 квартал 2021 года.

* Медианная зарплата — это зарплата, выше и ниже которой получают ровно по 50% работающих людей. Другими словами — это зарплата среднестатистического человека. Она считается более объективным показателем ситуации на рынке труда, чем «средняя зарплата», которую тянут вверх заработки небольшой доли очень высокооплачиваемых работников. Для примера: медианная зарплата в 2020 году в России была 32,4 тысячи рублей, а средняя зарплата — 51 тысячи рублей.

Важно отметить, что в расчет медианной и средней зарплаты не входят различные выплаты от государства, вроде «президентских» 10 тысяч рублей на сборы в школу — однако такие субсидии влияют на размер реальных доходов населения.

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