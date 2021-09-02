«Экономика на подъеме, работодатели готовы платить больше»: эксперт объяснил, почему в России так сильно выросли зарплаты

Росту зарплат посреди пандемического 2021 года есть вполне рациональные объяснения. Фото: Shutterstock

КРИЗИС? НЕТ, НЕ СЛЫШАЛИ

Зарплаты реально растут! А реальные зарплаты растут еще лучше. Вот какие данные опубликовал Росстат:

- 58 782 рубля составила среднемесячная зарплата в России в июне. За год она выросла на 11,7%

- На 9,4% выросли зарплаты в России в первом полугодии. На 11,8% - во втором квартале.

- Реальная заработная плата (это средний доход, скорректированный на уровень инфляции) в июне выросла на 4,9% по сравнению с прошлогодней.

- За полгода реальные зарплаты выросли на 3,4%.

В общем, цифр много и самых разных, но все они говорят об одном - доходы россиян растут, как на дрожжах. А поскольку увеличивается не только средняя зарплата, но и реальная, то рост наших доходов опережает инфляцию. Если же (ну мало ли) вы этого не замечаете, то значит, растут они просто не у вас, а у кого-то другого. Цифра-то средняя. Ваша зарплата осталась прежней, у кого-нибудь выросла на 22%, вот средний доход на 11% и увеличился.

Но шутки шутками, а росту зарплат посреди пандемического 2021 года есть вполне рациональные объяснения.

НА ПРЕЖНИЕ ДЕНЬГИ УЖЕ НИКТО НЕ ИДЕТ

- В пандемию Соединенные штаты и Евросоюз начали стимулировать потребление, заливая деньги в экономику, - начал издалека (в истинно географическом смысле этого слова) Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ. - Денег стало намного больше, они разошлись по всей планете и стимулировали подъем мировой экономики. Из-за этого на мировых рынках вырос спрос и поднялись цены на многие товары, которые производит Россия - нефть, уголь, черные и цветные металлы, стройматериалы и т. д. В России после прошлогоднего локдауна также начался экономический подъем, который продолжается по сию пору.

А поскольку растет спрос и цены на товары, то надо выпускать их как можно больше. Следовательно, нужны рабочие руки. Поэтому компании стали активнее набирать сотрудников. Тут-то они и столкнулись с тем, что соискатель нынче стал куда более взыскательным.

- Предпринимателям, которые сегодня пытаются нанять персонал для развития бизнеса, сложно кого-то найти за те деньги, которые они платили два года назад, - констатирует для kp.ru Алексей Зубец. - Сейчас, чтобы привлечь персонал, нужно существенно повышать зарплату. На это есть несколько причин. Во-первых, в России растут стандарты качества жизни. Во-вторых, любой нормальный человек, глядя вокруг, понимает: спрос на людей его квалификации растет. Причем растет на всех, начиная от разнорабочих и заканчивая высококвалифицированными специалистами. Поэтому у людей повышается самооценка и они люди хотят больше денег. А поскольку идет экономический подъем, растет спрос и цены на продукцию, то у бизнеса эти деньги есть.

РАБОЧЕЙ СИЛЫ НЕ ХВАТАЕТ

Еще одна важная деталь - дефицит рабочей силы. А любой дефицит приводит к росту цен - то есть, в данном случае, зарплат. По словам экономиста, даже проблема нехватки мигрантов, о которой плачутся застройщики и другой крупный бизнес, сильно преувеличена.

- Перевод денег в страны Центральной Азии в I квартале нынешнего года больше, чем в I квартале 2019 и 2020 годов. Получается, те мигранты, которые тут жили и работали, остались. А рабочих все равно не хватает, - говорит kp.ru Алексей Зубец. - Важно понимать, что у нас в стране практически нет безработицы. Та безработица, которая попадает в статистику Росстата - это в основном «серая занятость». Поэтому, как только возникает экономический подъем и спрос на рабочую силу, он упирается в то, что у нас нет «резервной армии труда» и взять людей неоткуда. Поэтому начинают расти зарплаты.

По словам эксперта, зарплаты сейчас растут не за счет госсектора, а благодаря частному бизнесу, который столкнулся с необходимостью конкурировать за работников и платить им больше. И этот процесс будет продолжаться дальше.

- По оценкам Финансового университета, в следующем году темпы экономического роста в России будут снижаться, но все равно останутся положительными. Как показывают наши расчеты, летом 2022 года мы будем иметь рост реальных зарплат примерно на те же самые 5%, - поделился позитивным прогнозом экономист.

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