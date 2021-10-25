Как узнать, кто реально сделал прививку: иммунолог оценил методы подтверждения вакцинации «Спутником»

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В понедельник, 25 октября, директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург дал объяснение, почему тяжело заболевают некоторые привитые «Спутником V». По его словам, восемь из десяти таких лиц на самом деле пропустили укол и купили поддельный сертификат о вакцинации. Обманщиков можно вычислить по специальному маркеру в анализах, сказал академик Гинцбург: «Мы видим, что у людей [якобы привитых и попавших в больницы с тяжелыми осложнениями] отсутствуют эти маркеры в 80% случаев».

У многих возник вопрос: о каких маркерах идет речь? И каким образом стало известно о 80 процентах левых сертификатов у заболевших? kp.ru обратился за комментарием к иммунологу, кандидату медицинских наук, гендиректору контрактно-исследовательской компании Николаю Крючкову.

- Скорее всего, академик Гинцбург озвучил цифры, которые получил из ковидных больниц, - предполагает эксперт. - Возможно, это данные опросов пациентов (привит или нет на самом деле) в одной или нескольких клиниках. Рутинное выявление владельцев поддельных сертификатов среди госпитализированных «привитых» в России на сегодня не ведется, насколько мне известно.

Оценить достоверность 80%-ного уровня левых кьюар-кодов о вакцинации у тяжелых больных специалист затруднился. «Дело в том, что в принципе эффективность современных вакцин, включая «Спутник V», при Дельта-штамме у широкого круга лиц оценивается в среднем в 65-80%, и это вполне хороший показатель. Но он говорит о том, что у многих тяжелых пациентов может быть нормальная, реальная прививка», - отмечает эксперт. Именно поэтому сейчас, когда заболеваемость на пике и вокруг полно инфицированных людей, так важно надевать маски, респираторы в закрытых помещениях и стараться избегать людных мест, подчеркивает Николай Крючков.

- Когда академик Гинцбург упомянул о спецмаркерах, то люди, противники вакцинации, тут же заговорили: ну вот, он подтвердил, что в «Спутнике» есть что-то неведомое, что потом в крови циркулирует. О каком анализе, позволяющем «увидеть» прививку, на самом деле может идти речь?

- Судя по регистрационному удостоверению и утвержденной инструкции по применению, где досконально расписан состав «Спутника», никаких радиоактивных меток оставлять он точно не может, - иронизирует эксперт. - Не описаны и какие-либо наночастицы, оставляющие свой след в клетках человеческого организма. Все это домыслы, конечно. А если серьезно, то рутинным методом, в повседневной клинической практике определить, что человеку точно сделана (или не сделана) прививка «Спутником V», маловероятно.

- Есть версия, что в НИИ Гамалеи разработали специальные тесты, позволяющие находить антитела к аденовирусным векторам в составе «Спутника».

- Назвать точными подобные тесты сложно. С одной стороны, у части непривитых людей вполне могут быть такие антитела, поскольку они сталкиваются с обычными аденовирусами в виде простудных заболеваний. С другой стороны, далеко не у всех привитых антитела к вектору «Спутника» будут сохраняться долгое время и продолжать служить «доказательством» вакцинации, скажем, спустя несколько месяцев.

Еще могу предположить, что академик Гинцбург говорил о тестах, определяющих соотношение антител к N-белку и S-белку коронавируса в крови. У неболевших привитых «Спутником V» есть только иммуноглобулины (то есть антитела. - Ред.) IgG к S-белку. А к N-белку антител нет. Вместе с тем, если человек переболел, а потом привился, либо наоборот, то у него будут и те, и другие антитела. А у некоторых вакцинированных уровень антител к S-белку может быть очень низким. Словом, говорить о специфическом маркере, надежно отличающем привитых и не привитых, опять же не приходится.

Так что основным и достоверным методом выявления поддельных сертификатов о прививке по-прежнему можно считать только расследования в процессе возбужденных уголовных дел, отмечает эксперт.

ВМЕСТО ВЫВОДА

- В нынешней ситуации, когда у нас так распространены антипрививочные настроения, любые заявления, связанные с вакцинацией, нужно делать крайне продуманно, подробно разъясняя все нюансы, - говорит kp.ru Николай Крючков.

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