Восемь из десяти заболевших «после прививки Спутником» купили поддельный сертификат. Как их вычисляют

В 80% случаев у якобы вакцинированных, попавших в больницы, отсутствуют «специальные маркеры», по которым в анализах крови видно: вводился ли в организм «Спутник» в самом деле. Фото: Shutterstock

И в соцсетях, и в откликах на тексты о вакцинации на сайте kp.ru регулярно всплывают истории о привитых, которые не просто заразились, но и тяжело заболели ковидом. Такие случаи действительно возможны, признают эксперты, и причин тому может быть несколько (см. ниже «Вопрос ребром»). Однако это исключения: абсолютное большинство привитых самой эффективной российской вакциной - «Спутником V» - если и подхватывают коронавирус, то переносят инфекцию без жизнеугрожающих осложнений. Зачастую отделываются, как говорят врачи, «вакцинным насморком».

Что же касается тяжелых больных, имеющих сертификат о вакцинации «Спутником», то восемь из десяти из таких людей - обманщики. А именно - покупатели поддельного кьюар-кода. Об этом заявил агентству ТАСС директор Центра им. Гамалеи, где была разработана первая отечественная прививка, академик Александр Гинцбург.

По его словам, в 80% случаев у якобы вакцинированных, попавших в больницы, отсутствуют «специальные маркеры», по которым в анализах крови видно: вводился ли в организм «Спутник» в самом деле.

Очевидно, что такие лица дискредитируют прививочную кампанию и радикально подрывают доверие к вакцине. При этом они вредят не только обществу, поддерживая огонь бушующей эпидемии, но и подставляют подножку самим себе, подчеркнул Гинцбург.

- Люди тратят деньги, а потом за собственные же деньги заболевают и умирают. Они обманывают сами себя. У них, видимо, психологически меняется представление, - отметил академик.

То есть поддельный сертификат, по сути, «затуманивает мозги», и его владельцы начинают вести себя так, будто в самом деле защищены от смертельных осложнений ковида, считает профессор Гинцбург.

Академик Александр Гинцбург. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

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Как вычисляют непривитых с сертификатом

Какие спецмаркеры в анализах после «Спутника» имел в виду академик Гинцбург? Сам он разъяснений не дал. Вопрос вызвал бурные обсуждения в соцсетях, в том числе среди экспертов - вирусологов, врачей. «Ну вот, наконец, признались, что вакцинированным действительно вставляют чип - по нему-то и опознают», - шутят некоторые.

На самом деле, теоретически, речь могла бы идти о повышении уровня антител к S-белку коронавируса, которое наблюдается после «Спутника» у 98% вакцинированных, считает заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов. (Однако ориентироваться на такой маркер несерьезно, тут же предупреждает ученый. Известно, что у части людей эти антитела довольно быстро снижаются, у некоторых и вовсе не вырабатываются после прививки.

К тому же среди покупателей поддельных сертификатов есть граждане, переболевшие больше полугода назад. Им по правилам тоже полагается вакцинация, поскольку через такой срок защита организма становится недостаточной. Однако антитела к S-белку коронавируса после болезни зачастую остаются - поди докажи, что они не от прививки.

Еще можно было бы предположить, что у привитых сохраняются антитела к аденовирусному вектору, входящему в состав «Спутника». Но и тут не все однозначно - сейчас сезон ОРВИ, аденовирусы распространены как простудные возбудители сами по себе.

Словом, большинство экспертов склоняется к мысли, что о спецмаркерах, позволяющих уличить во лжи покупателей поддельных сертификатов, Гинцбург сказал, скорее, для красочности - чтобы припугнуть несознательных граждан.

Между тем, есть и другие методы - возбуждение уголовных дел и расследование по ним. Там смотрят не анализы крови, а раскрывают цепочки продавцов-покупателей. Уголовная ответственность, к слову, грозит и тем, и другим. Использование заведомо подложного документа, к которым относится и сертификат о вакцинации, наказывается исправительными работами на срок до двух лет либо штрафом до 80 тысяч рублей. Плюс пятно уголовной судимости в биографии. Если только биография не закончится летальным исходом от ковида раньше, чем будет вынесен приговор по уголовному делу.

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему в редких случаях могут тяжело заболевать вакцинированные

1. У людей есть индивидуальные особенности иммунитета, поясняют врачи. Примерно в 3-5% случаев (по некоторым оценкам - до 10%) встречается «невосприимчивость» к вакцинам. То есть организм просто не в состоянии выработать иммунную защиту к возбудителям.

2. Если после вакцинации прошло больше полугода, то эффективность нынешних прививок против Дельта-штамма может существенно ослабляться. Прорывы в обороне способны привести, в том числе, к развитию тяжелой формы ковида.

3. Нельзя исключить человеческий фактор - нарушение правил транспортировки, хранения, проблемы при производстве вакцины. Тогда прививка не даст нужного эффекта. В России подобных случаев официально не зарегистрировано. А из-за рубежа периодически приходят сообщения о вакцинном браке, обнаруженном при использовании иностранных препаратов для прививок.

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