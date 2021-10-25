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Звезды25 октября 2021 23:09

Маткапитал и щадящие налоги: что получит Наталья Орейро вместе с российским паспортом

Юрист разъяснил kp.ru права и обязанности уругвайской звезды после получения гражданства РФ
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Скоро Наталья Орейро получит паспорт гражданина Российской Федерации.

Скоро Наталья Орейро получит паспорт гражданина Российской Федерации.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наташа теперь по-настоящему наша: сегодня Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства звезде сериала «Дикий ангел» Наталье Орейро и ее девятилетнему сыну Мерлину Атауальпе.

Этого решения уругвайская актриса и певица ждала больше года с тех пор, как в августе-2020 подала соответствующие документы. А вообще, Орейро давно считала себя русской: учила язык, записывала песни к Дню Победы и Чемпионату мира по футболу-2018 с трогательным акцентом, выпускала коллекцию одежды "Матрешка" в стиле а-ля рус, не говоря уже о том, что каждые ее гастроли здесь собирали полные залы. Из 130 стран, которые засматривались сериалом о приключениях сиротки Милагрос, именно в России у Наташи больше всего преданных поклонников, которым она отвечает взаимностью.

Наталья Орейро на концерте в Сочи, 2019 г.

Наталья Орейро на концерте в Сочи, 2019 г.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Переедет ли Орейро в наши края из Аргентины - пока вопрос открытый. Однако, российский паспорт сулит знаменитости определенные права. Ровно как и обязанности.

- Станет ли Наталья резидентом РФ или просто для красоты выложит в Инстаграм фото с паспортом - момент принципиальный, - рассказал kp.ru юрист Михаил Алексеев, который разбирает случаи из звездной практики на своем YouTube-канале и в Телеграме. - Например, резидент обязан получить прописку, то есть артистке придётся решать жилищный вопрос, определяться с регионом проживания. И, как мы видим, зарубежные знаменитости не всегда выбирают Москву. Например, боец смешанных единоборств Джефф Монсон поселился в подмосковном Красногорске, а Жерар Депардье и вовсе приобрёл квартиру в Саранске. Везде свои нюансы, особенно для работы в качестве индивидуального предпринимателя. Например, если Орейро пропишется и зарегистрирует ИП в Калмыкии, то будет платить всего 1% УСН (упрощённая система налогообложения. - Ред.) с оборота. Это крайне выгодно, тем более, если Наташа планирует выступать где-нибудь на богатых корпоративах.

Наталья Орейро перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля.

Наталья Орейро перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не исключено, что российские налоговые бонусы заставят Наталью Орейро отказаться от аргентинского гражданства, как например, сделал Депардье, попрощавшись с Францией и драконовскими налогами на роскошь.

- Но знаменитости не стоит забывать: зарегистрировав ИП, она должна будет платить пенсионные отчисления на сумму около 42 тысяч рублей в год, даже если у неё не будет доходов, - предупредил юрист. - Кроме того, предприниматели определённых категорий обязаны привиться от коронавируса, и Орейро должна будет пройти вакцинацию у нас, так как QR-код от аргентинской прививки не сработает. Впрочем, если что-то пойдёт не так, Наталья всегда сможет пройти у нас процедуру банкротства.

Гражданство РФ обеспечит звезду «Дикого ангела» правами не только в бизнесе, но и в социальной сфере.

- Раз уж сын Орейро вместе с ней получит российские документы, то актриса может оформить так называемые «путинские» выплаты на детей, появившиеся в нелегкое пандемийное время, - отметил Михаил Алексеев. - Более того, при появлении второго ребёнка звезде положен и маткапитал, который она сможет потратить на улучшение жилищных условий, образование детей и так далее. Кстати, если мыслить масштабно, Орейро вправе даже получить дальневосточный гектар и сама выбрать его дистанционно. А ещё не стоит забывать о возможности голосовать.

А вот если Наташа решит сама податься в политику, паспорт Аргентины точно придётся порвать: стать депутатом Госдумы, по нашим законам, с двойным гражданством нельзя.

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