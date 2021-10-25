Маткапитал и щадящие налоги: что получит Наталья Орейро вместе с российским паспортом

Скоро Наталья Орейро получит паспорт гражданина Российской Федерации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наташа теперь по-настоящему наша: сегодня Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства звезде сериала «Дикий ангел» Наталье Орейро и ее девятилетнему сыну Мерлину Атауальпе.

Этого решения уругвайская актриса и певица ждала больше года с тех пор, как в августе-2020 подала соответствующие документы. А вообще, Орейро давно считала себя русской: учила язык, записывала песни к Дню Победы и Чемпионату мира по футболу-2018 с трогательным акцентом, выпускала коллекцию одежды "Матрешка" в стиле а-ля рус, не говоря уже о том, что каждые ее гастроли здесь собирали полные залы. Из 130 стран, которые засматривались сериалом о приключениях сиротки Милагрос, именно в России у Наташи больше всего преданных поклонников, которым она отвечает взаимностью.

Наталья Орейро на концерте в Сочи, 2019 г. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Переедет ли Орейро в наши края из Аргентины - пока вопрос открытый. Однако, российский паспорт сулит знаменитости определенные права. Ровно как и обязанности.

- Станет ли Наталья резидентом РФ или просто для красоты выложит в Инстаграм фото с паспортом - момент принципиальный, - рассказал kp.ru юрист Михаил Алексеев, который разбирает случаи из звездной практики на своем YouTube-канале и в Телеграме. - Например, резидент обязан получить прописку, то есть артистке придётся решать жилищный вопрос, определяться с регионом проживания. И, как мы видим, зарубежные знаменитости не всегда выбирают Москву. Например, боец смешанных единоборств Джефф Монсон поселился в подмосковном Красногорске, а Жерар Депардье и вовсе приобрёл квартиру в Саранске. Везде свои нюансы, особенно для работы в качестве индивидуального предпринимателя. Например, если Орейро пропишется и зарегистрирует ИП в Калмыкии, то будет платить всего 1% УСН (упрощённая система налогообложения. - Ред.) с оборота. Это крайне выгодно, тем более, если Наташа планирует выступать где-нибудь на богатых корпоративах.

Наталья Орейро перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не исключено, что российские налоговые бонусы заставят Наталью Орейро отказаться от аргентинского гражданства, как например, сделал Депардье, попрощавшись с Францией и драконовскими налогами на роскошь.

- Но знаменитости не стоит забывать: зарегистрировав ИП, она должна будет платить пенсионные отчисления на сумму около 42 тысяч рублей в год, даже если у неё не будет доходов, - предупредил юрист. - Кроме того, предприниматели определённых категорий обязаны привиться от коронавируса, и Орейро должна будет пройти вакцинацию у нас, так как QR-код от аргентинской прививки не сработает. Впрочем, если что-то пойдёт не так, Наталья всегда сможет пройти у нас процедуру банкротства.

Гражданство РФ обеспечит звезду «Дикого ангела» правами не только в бизнесе, но и в социальной сфере.

- Раз уж сын Орейро вместе с ней получит российские документы, то актриса может оформить так называемые «путинские» выплаты на детей, появившиеся в нелегкое пандемийное время, - отметил Михаил Алексеев. - Более того, при появлении второго ребёнка звезде положен и маткапитал, который она сможет потратить на улучшение жилищных условий, образование детей и так далее. Кстати, если мыслить масштабно, Орейро вправе даже получить дальневосточный гектар и сама выбрать его дистанционно. А ещё не стоит забывать о возможности голосовать.

А вот если Наташа решит сама податься в политику, паспорт Аргентины точно придётся порвать: стать депутатом Госдумы, по нашим законам, с двойным гражданством нельзя.

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