Юрий Скуратов: Если Исмаилов получил политубежище в Черногории, то это насилие над законом

По версии следствия, Тельман Исмаилов, являясь организатором убийства двух предпринимателей Фото: Евгения ГУСЕВА

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил международно-правовому управлению вместе с МИД РФ изучить основания отказа в выдаче экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Поручение дано после появления информации о том, что Черногория решила предоставить бизнесмену политическое убежище. (Об этом сообщил адвокат Исмаилова.)

«Следственный комитет России не может согласиться с принятым решением. По версии следствия, Тельман Исмаилов, являясь организатором убийства двух предпринимателей – Владимира Савкина и Юрия Брылева, – совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми разработал план совершения преступления. Исполнителем убийства выступил Мехман Керимов», – говорится на сайте СК.

- Во-первых, нужно дождаться официальной информации правоохранительных органов и властей Черногории, - считает Юрий Скуратов, которого я попросил прокомментировать эту информацию. - Потому что адвокат, - ну что, он и есть адвокат, - озвучил информацию, которая не является официальной.

- Юрий Ильич, а если политическое убежище, действительно, предоставлено?

- Если информация соответствует действительности, то перспективы выдачи весьма не обнадеживающие.

- Почему же?

- Общая практика такова, что предоставление политического убежища исключает выдачу. И тут ещё третье обстоятельство. В данном случае, налицо, конечно, политические игры со стороны властей Черногории.

- Вы так считаете?

- Потому что Исмаилов же уже там длительное время находится, и прежде ни о каком политическом убежище речи не шло. А как только наши обратились с просьбой о выдаче и Интерпол установил его местонахождение, они тут же эту тему с политическим убежищем затеяли. Ну, конечно, тут ясно, что это всё - акция сомнительная...

Далее Скуратов сообщил: была информация о том, что Исмаилов «близок с нынешним президентом Черногории, и наверняка здесь не обошлось без такого - заинтересованного решения юридического вопроса».

- А Исмаилов все же может быть выдан правоохранительным органам России?

- Нам остается только надеяться на то, - заметил Скуратов, - что Интерпол его международный розыск не отменит, и он будет торчать там, в Черногории, потому что любая зарубежная поездка для него будет чревата задержанием и решением вопроса об экстрадиции уже той страной, где он будет найден.

- То есть, наши возможности повлиять на ситуацию ограничены?

- Да, хотя здесь все, как говорится, шито белыми нитками.

- А как мы можем повлиять?

- Ну, может быть, какие-то политические методы в перспективе и помогут… Но вряд ли они (власти Черногории. - А. Г.) пойдут на то, чтобы дать задний ход.

- То есть он с властями Черногории…

- Да, договорился. И здесь - спланированная акция.

По сути, это насилие над законом, над международной практикой. Тем самым власти Черногории поощряют защиту (подозреваемого) через институт политического убежища, они его профанируют, поощряют поддержку на уровне государства тех лиц, которые причастны к убийству, самому тяжкому преступлению, которое везде, во всем мире признаётся основанием для выдачи.

- То есть нам (Следственному комитету, Бастрыкину) остается только ждать.

- Ну да, в какой-то мере остается, во-первых, дождаться официального решения, настаивать на правоте своей и дожидаться возможности его задержания в другой стране и последующей экстрадиции.

- А так Следственный комитет и Бастрыкин всё правильно делают?

- Да, безусловно. Они действуют по стандартам, принятым международным сообществом в борьбе с преступностью. И действуют правильно.

Напомним: Исмаилов был задержан 1 октября 2021-го в Подгорице по ордеру на розыск, выданному Москвой. Экс-владельца Черкизовского рынка заочно арестовали еще в 2017-м - как раз по обвинению (о чем мы сказали выше, а теперь повторимся) в организации убийств бизнесмена Савкина и учредителя компании «Люблино Моторс» Брылева. Суд в Черногории - первоначально - отправил Исмаилова в экстрадиционный изолятор. Но сидел он там не долго..

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