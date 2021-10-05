СК России подготовил запрос об экстрадиции из Черногории экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова

Тельман Исмаилов, экс-владелец Черкизовского рынка будет экстрадирован в Россию. Фото: Евгения ГУСЕВА

Следственный комитет (СК) России направил в Генпрокуратуру России необходимые материалы для подготовки запроса в Черногорию о выдаче и дальнейшем уголовном преследовании экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова на территории нашего государства.

В СК России отметили, что следствием Исмаилов был объявлен в международный розыск еще в 2017 году в связи с установлением его причастности к убийству двух предпринимателей и обвинялся в незаконном обороте оружия и похищении человека.

- Установлено, что Тельман Исмаилов, являясь организатором убийства двух предпринимателей – Владимира Савкина и Юрия Брылева, совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми разработал план совершения преступления. Исполнителем убийства выступил Мехман Керимов. 15 мая 2016 года на Новорижском шоссе, находясь в салоне автомобиля, Керимов произвел выстрелы из пистолета в двоих потерпевших, которые скончались от полученных ранений. Рафик Исмаилов, согласно достигнутой ранее договоренности с братьями, забрал Керимова с места преступления, после чего соучастники помогли ему скрыться, а также сокрыть орудие преступления, - сообщила подробности дела официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Кроме того следствие установило, что в январе 2004 года Тельман Исмаилов, действуя в сговоре с Зауром Мардановым, Тарханом Эльдукаевым, Эльяром Дамировым и Владимиром Гусаковым, под обманным предлогом обеспечил приезд эстрадного исполнителя Авраама Руссо в столичный ресторан «Прага», где артист впоследствии удерживался. Потерпевшего сопроводили в кабинет Исмаилова, расположенный на втором этаже ресторана, где потерпевшего подвергли избиению. Затем Исмаилов потребовал от Авраама Руссо отменить все свои концерты и вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях. Подавив волю к сопротивлению, обвиняемые насильно поместили потерпевшего на заднее сидение автомобиля и переместили в дом Исмаилова в Московской области, где удерживали в течение суток, пока тот не согласился выполнить все требования Исмаилова.

По делу о похищению Руссо ранее были осуждены Дамиров и Гусаков. Получил свои 17 лет лишения свободы Рафик Исмаилов, а Мехман - 13 лет.

Судебное разбирательство по этим делам продолжается. Остальные фигуранты остаются в розыске.

СК России заявил коллегам в Черногории о своей готовности к "оперативному межведомственному взаимодействию в вопросах максимально оперативной передачи обвиняемого российскому правосудию", что должно послужить реализации "принципа неотвратимости наказания за содеянное".

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