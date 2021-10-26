Родные Светланы Светличной искали ее в больницах и моргах, а она снималась в ток-шоу

Пропавшая пять дней назад 81-летняя заслуженная артистка России нашлась живой и невредимой Фото: Мила СТРИЖ

Только что появилась информация: сотрудники уголовного розыска установили местонахождение Светланы Светличной. Актриса жива и здорова. В данный момент она участвует в съемках одного ток-шоу канала "Россия". Находится на территории киностудии им. Горького.

Напомним, что сын актрисы Алексей Ивашов на днях написал заявление в полицию о пропаже Светличной. Родные несколько дней не могли связаться с ней. Интересно, они знали, что Светлана Афанасьевна на съемках шоу-программы. Похоже на «Розыгрыш». Или Светличная живет по своим понятиям и в свои дела родных не посвящает?

- Сейчас телевидение делает акцент на плохих отношениях Светланы Афанасьевны с семьей ее сына. Эти постоянные нападки на внучку Светличной. Тиражирует фантазии Светланы Афанасьевны по поводу рассыпанной ртути, которая на самом деле была шариками мелкого жемчуга, - сказал kp.ru актёр Иван Николаев, который дружит со Светличной, но в данной ситуации защищает её родных. - Я понимаю, что всё это нужно для шоу, надо привлечь внимания зрителей. Но это неправильно. Тем более, отношения с семьей сына давно налажены, - мы разговаривали с Иваном до того, как стало известно, что актриса нашлась.

- Вы были в новой квартире Светличной в районе Лосиного острова, куда она переехала 7 октября?

- Я собирался к ней в гости. Она меня приглашала. Я видел ее квартиру на видео. Прекрасная квартира. Большая кухня, большая спальня, гардеробная. Все новое. Просторно. Полы с подогревом. Родные перевезли все ее вещи, картины развесили. Это охраняемая территория. Везде камеры… (по записям этих камер Светличную и нашли). Туда нельзя войти без пропуска. Это новый ЖК. Там полно артистов купили квартиры. Прекрасный район – кругом лес, как в Ясенево, где она жила до этого. Родные сделали всё, чтобы она находилась в комфортных условиях. У нее прекрасная невестка Ольга. Мало того, что Ольга ухаживает за Алексеем (сыном Светличной – Ред.), который сейчас приходит в себя после операции, так ещё постоянно ездит к Светлане Афанасьевне, готовила ей обеды. Ольга - прекрасная русская женщина в лучшем смысле этого слова. Мне очень жаль, что на нее набросились с нападками, с подозрениями, обвинениями (в программе «Пусть говорят!» Людмила Поргина назвала родных Светличной убийцами – Ред.). И внучка Мария прекрасная, она устала от внимания журналистов.

- Вы давно дружите со Светличной. Что могло с ней случиться?

- Не знаю! Человек с признаками возрастной деменции вышел из дома без денег, без документов и исчез. Мы обзвонили больницы и морги. Даже не представляю, что могло случиться. Такой резонанс в СМИ! Глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин взял под личный контроль ситуацию с её исчезновением. Не увидеть такую яркую женщину в шляпе на улице, мне кажется, невозможно. Даже если она все на свете забыла, в том числе и дорогу домой, она точно не забыла, что она Светлана Светличная. Прошло 5 дней и никакой о ней информации. Поэтому её исчезновение так пугает. Что угодно может произойти.

Мы позвонили Ивану Николаеву еще раз после того, как стало известно, что Светличная нашлась…

- Я без понятия, что это было! Провокация какая-то канала «Россия»! Где Светличная пряталась на киностудии им.Горького в течение трех суток? Честно говоря, мне надоела эта история… Некрасиво всё это!