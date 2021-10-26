История исчезновения актрисы Светланы Светличной: «Она пряталась в гостинице из-за войны двух телеканалов»

То, что Светлана Светличная нашлась, журналистам подтвердил ее сын Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Звезду «Бриллиантовой руки» Светлану Светличную искали несколько дней. В выходные стало известно, что актриса исчезла еще 22 октября 2021. Как говорится, вышла из дома и не вернулась. В сети начали обсуждать самые разные версии - вплоть до похищения черными риэлторами или кем-то из претендентов на наследство... Знакомые при этом сообщали, что у 81-летней Светличной прогрессирует старческая деменция и она вполне могла потеряться на улице, забыв, кто она, откуда и куда идет. К поискам подключился Следственный комитет. Посыпались сигналы от добропорядочных граждан, которые сообщали, что видели в разных районах Москвы женщину, похожую на знаменитую артистку. Самая экзотическая версия - «Светличная» якобы стояла у храма и просила милостыню.

Но все эти версии оказались, слава богу, неправдой.

То, что Светлана Светличная нашлась, журналистам подтвердил ее сын, 60-летний Алексей Ивашов (его актриса родила от актера Владимира Ивашова, сыгравшего главную роль в легендарном фильме «Баллада о солдате»).

Между тем нам стало известно, где все это время была Светличная.

- Она никуда не пропадала, просто пряталась в гостинице, - сообщил KP.ru компетентный источник.

По словам нашего собеседника, гостиницу звездной пенсионерке оплатила популярная программа одного из федеральных телеканалов.

- Это обычная практика, когда ключевого героя очередного выпуска ток-шоу до записи скрывают, чтобы его не перехватили конкуренты. Так что Светлана Афанасьевна сидела несколько дней в номере, смотрела телевизор, еду ей приносили прямо в номер.

По словам нашего собеседника, будущая программа, в том числе посвящена непростым отношениям актрисы с сыном.

- Именно он по просьбе другой программы с конкурирующего канала написал заявление о пропаже матери, - утверждает источник. - Такая мелкая месть за перехваченную героиню, которая всегда дает хорошие рейтинги. Впрочем, сегодня днем программа с участием Светличный была благополучно отснята. Так что в дальнейшей конспирологии нет никакого смысла.