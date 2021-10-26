Отставным морским офицерам все-таки возвращают кортики

Кортик со времён своего появления в России считался символом мужества и офицерской чести. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Хоть и было это почти шесть лет назад, а многие россияне (и особенно военные) наверняка запомнили эпизод, который случился на пресс-конференции Владимира Путина в декабре 2015 года. Тогда к президенту обратился севастополец, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв:

- Как вам известно, флот – организация консервативная. Держится на традициях. И есть такая традиция, даже привилегия, когда офицер увольняется в запас с правом ношения формы. А форма предусматривала кортик. Но в последние два года кортик у офицеров стали изымать. Если вы, как Верховный Главнокомандующий, примете решение, чтобы морские кортики офицерам оставляли, как это было и в имперской России, и в Советском Союзе – тысячи офицеров флота будут вам благодарны. А вместе с ними их дети, сыновья, внуки, правнуки, которые будут служить России на океанах, на флотах.

Путин ответил: «Кортики, безусловно, офицерам надо вернуть!»

Эти слова президента, по сути, отменяли очень обидное для военных моряков распоряжение бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. Он в свое время приказал морским офицерам сдавать кортики сразу после окончания службы, как холодное оружие. После этого оскорбленные нарушением давних традиций уволенные военные моряки настоятельно просили об отмене этого приказа. Но их никто не слышал. И тогда стало доходить до того, что уходившие в запас морские офицеры предпочитали «терять» оружие, нести дисциплинарное наказание, но оставлять клинок у себя.

Кстати, и «Комсомолка» на своих страницах тоже билась за восстановление флотской традиции, поднимая вопрос об этом. Нас возмущало, что Путин о возвращении кортиков высказался, а чиновники и депутаты «тянули резину», ссылаясь на многоэтажные согласования и путанные споры вокруг поправок в закон «Об оружии», мол кортики в руках флотских отставников – «опасная вещь».

Вот так бюрократическая ржавая телега и скрипела с декабря 2015 года.

И вот, наконец, свершилось!

Госдума во вторник приняла во втором (основном) чтении законопроект, позволяющий офицерам Военно-морского флота (ВМФ) России в отставке пожизненно носить кортики как часть парадной форменной одежды, не оформляя для этого специальное разрешение. "Законопроектом предусматривается, что полученные гражданами РФ, уволенными и увольняемыми с правом ношения военной формы, кортики не будут подлежать регистрации в Росгвардии, на них не потребуется получение разрешения на хранение и ношение оружия", - говорится в пояснительной записке.

Все это хорошо, но вот вопрос: а тем морским офицерам, которых по приказу Сердюкова уже уволили без кортиков, оружие вернут? Звоню в Госдуму, в Минобороны, в правительство (законопроект-то был правительственный!) и везде слышу один и тот же ответ:

- Ведь президент ясно сказал – «кортики офицерам нужно вернуть». Какие еще могут быть вопросы?

Военные юристы меня проконсультировали: морские офицеры, увольняемые или уволенные с правом ношения военной формы одежды кортики получат. В том числе, разумеется, и запасники, которых такого права лишили. Это холодное оружие – обязательный элемент парадной формы одежды.

А еще я разузнал, что «отобранные» у морских офицеров кортики никуда не делись, - они лежат на складах всех флотов и флотилий, в некоторых других частях, подразделениях, учреждениях и организациях ВМФ. Точного количества клинков, ждущих своих законных хозяев, мне не назвали. Сказали так: «Если будет приказ, и 30 тыщ найдем»…

Осталось дождаться 3-го (окончательного) чтения закона в Госдуме и подписи под ним президента. А то, что Путин его подпишет - сомнений ни у кого нет.

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ «КП»

Кортик со времён своего появления в России считался символом мужества и офицерской чести. Его ввел Пётр Великий. Русский кортик имел обоюдоострый клинок длинной 30 сантиметров, рукоятку изготавливали только из слоновой кости, богато украшали ножны. Оружие передавали по наследству, делали семейной реликвией.

Советская власть кортик сначала упразднила. Только в сороковом году он вернулся на флот. Вместе с погонами кортик и сейчас вручается выпускникам высших военно-морских училищ — в торжественной обстановке, одновременно с дипломом и первым званием. Отныне, как и прежде, – на всю оставшуюся жизнь…

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