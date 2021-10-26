Россияне рассказали, на что готовы пойти ради любви

Принцесса Мако согласилась покинуть императорскую семью, взять фамилию мужа, а также отказалась от полагающегося ей пособия. Фото: REUTERS

Во вторник, 26 октября, состоялась свадьба японской принцессы Мако и ее возлюбленного Кея Комуро. Правда, торжество оказалось более чем скромным, молодая пара просто зарегистрировала отношения, никакого пышного праздника не было. А все потому, что молодой новобрачный – простолюдин. Комуро не имеет звания, он не королевских кровей.

Кей Комуро, супруг принцессы Мако японской императорской семьи. Фото: REUTERS

Соглашаясь на такой неравный брак, возлюбленные были вынуждены пойти на ряд условий. Мако согласилась покинуть императорскую семью, взять фамилию мужа, а также отказалась от полагающегося ей пособия. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, а на что готовы пойти ради своей любви россияне.

Как оказалось, решение японской принцессы участники исследования одобрили, но последовать ее примеру готовы оказались далеко не многие.

Пышной свадьбы не было, всё дело в том, что избранник принцессы - простолюдин. Фото: REUTERS

«Прекрасное чувство - любовь . Она уравнивает простолюдинов и аристократов. Пусть эта пара будет счастлива», - говорят опрошенные.

При этом отвечая на вопрос, на какие жертвы ради любви готовы пойти вы, 63,8% заявили, что ни на какие. По мнению россиян, настоящая любовь не требует жертв.

«Любовь – это идиллия, гармония, единомыслие, доверие друг другу, взаимность», - считает одна из участниц опроса.

Еще 17% отметили, что ради любви готовы пойти на некоторые уступки и с чем-то смириться, но при условии, что эти жертвы будут минимальны.

А вот оставшиеся респонденты заявили, что ради настоящей любви можно пойти на многое. Так, 4% участников исследования признались, что готовы отказаться от карьеры и высокого дохода ради счастливых отношений, а 1,4% даже сообщили, что ради любви могли бы прекратить общение с семьей.

13,8% респондентов оказались самыми большими романтиками. Они заявили, что ради любви готовы пойти на что угодно и пожертвовать всем, что у них есть.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие три с половиной тысячи человек.

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