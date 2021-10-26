Турист всю ночь плутал в горах и игнорировал сигналы поисковиков, звонивших с незнакомого ему номера

Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. А вот житель Колорадо отправился в одиночку покорять самую высокую точку штата – гору Элберт. Фото: Shutterstock

Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. А вот житель Колорадо отправился в одиночку покорять самую высокую точку штата – гору Элберт. Как сообщает газета The New York Post, мужчина пропал на сутки, и спасатели не могли до него дозвониться, потому что он очень боялся мошенников.

Справедливости ради отметим, что мужчина не полез на скалу дикарем. При себе у него было все необходимое альпинистское оборудования, а сам он благоразумно зарегистрировался у спасателей, который работают на горе. Рано утром он отправился покорять вершину, но к вечеру так и не вернулся на базу. Хотя этого времени ему хватило бы на восхождение и спуск с головой.

Чувствуя недоброе, спасатели стали названивать туристу, но он не брал трубку. Тут уж пришлось собрать поисковый отряд и прочесывать самые коварные места на маршруте покорителей Элберта, где обычно теряются незадачливые альпинисты. На поиски ушла вся ночь, но никакого результата они не дали.

А утром пропавший турист вышел к базе один. Он рассказал дежурному, что сбился с тропы и заблудился. На вопрос, почему же тогда он не отвечал на звонки, невозмутимо пояснил:

- Потому что мне звонили с неизвестного номера!

Так что не стоит думать, что только у нас есть телефонные мошенники или реальные сотрудники банка, которые всеми силами делают месячный план по выдаче кредитов по «небывало выгодны» условиям.

К счастью для всех, эта история завершилась благополучно, и турист смог выбраться своими силами. Но спасатели округа Лейк, где все и произошло, призывают в подобных ситуациях все-таки брать трубку, ведь скорее всего, на том конце провода будут не обманщики, а те, кто готов помочь.

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