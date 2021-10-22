Найден жених пропавшей в США блогерши. Его подозревают в убийстве, но он никогда не расскажет, что случилось на самом деле

Американские блогеры Брайан Лондри и Габби Петито. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Америка продолжает следить за громким делом с исчезновением 22-летней блогерши Габби Петито. ФБР наконец-то удалось разыскать ее жениха Брайана Лондри, которого весь интернет, принимающий активное участие в этом деле, считает виновным в убийстве девушки. Впрочем, он уже никогда не расскажет, так ли это на самом деле, ведь найдено только его бездыханное тело.

Пара отправилась путешествовать по стране в фургоне и активно документировала свои приключения в соцсетях. Но в конце августа молодые люди перестали выходить на связь, а через неделю Брайан вернулся домой один, наотрез отказавшись рассказывать, что случилось. Эта история стала популярной в интернете: если во время путешествия у Габби Петито было лишь около 15 тысяч подписчиков, то теперь их больше миллиона.

Подключившиеся к расследованию блогеры и помогли найти девушку, точнее ее тело. Габби узнали на кадрах, снятых другим путешественником в национальном парке Вайоминга — это оказалось последнее прижизненное изображение девушки. Благодаря этому видео поиски сосредоточили в парке. Там 19 сентября и нашли тело. Позже эксперты выяснили, что девушку задушили.

Габби Петито. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Тем временем пропал и сам Брайан. Полицейские допросили его, но не стали задерживать. Воспользовавшись этим, он сказал родителям, что пойдет в поход. В соцсетях и на форумах любителей расследований тут же пришли к выводу — пустился в бега. Родители парня утверждают, что не видели его с 13 сентября.

В конце концов ФБР все-таки выписало ордер на арест Брайана. Но не потому что он официально стал подозреваемым в убийстве своей невесты. Его обвинили в мошенничестве: он снимал с карты Габби деньги, когда она уже была мертва.

Брайан и Габби отправились путешествовать и активно документировали свои приключения в соцсетях.

Для похода — или бегства — Брайан выбрал не самое приятное место — парк Мьяккахатчи-Крик во Флориде.

- Это очень тяжелая местность для поисков человека, - рассказал журналистам шериф округа, где расположен парк, Кармине Марсено. - Там водится множество ядовитых змей и крокодилов, а еще неделю назад уровень воды доходил взрослому человеку до груди. Сейчас она схлынула.

Судя по всему, это и помогло обнаружить останки Брайана. Тело долгое время было под водой и сохранилось не очень хорошо. Чтобы его опознать, понадобились данные из стоматологической карты Брайана Лондри, но сейчас ФБР официально заявило — это он. О причинах смерти пока не сообщается. Кстати, по данным CNN, обнаружил тело отец парня, участвовавший в поисковой операции.

Удалось найти также рюкзак Брайана с его ноутбуком и записной книжкой. Но все это также пробыло немалое время под водой, так что не факт, что удастся извлечь какую-то полезную информацию. Вероятно, тайна гибели Габби Петито так никогда не будет раскрыта.

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