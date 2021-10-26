«За то плюнули в сторону России»: в Молдавии открыли памятник румынским оккупантам - «освободителям» 1941 года

В Молдавии открыли памятник румынским оккупантам. Фото: скриншот видео Первый Приднестровский

Место под памятник «освободителям» 1941 года выбрали так, чтобы России обиднее было, а Германии и Румынии - приятнее. Новый монумент занял место старого памятника, установленного еще в далеком 1937 году в честь 20-летия боев Первой мировой у местечка Мэрэштъ, где русская и румынская армия вела кровопролитные бои с немцами. Правда, во Вторую мировую Румыния «исправилась», ее войска были самыми многочисленными соединениями союзников Третьего рейха. Этому позорному факту и посвятили новый монумент. Открывало его почему-то румынское посольство, давно уже чувствующее себя в Молдавии, как дома. На памятнике написали: «К 80-летию освобождения Бессарабии и северной Буковины армией Румынии».

Можно долго спорить о предвоенной политике СССР, который пытался себя обезопасить из последних сил. Советский Союз любой ценой создав в своем приграничье территориальные «буферы», которые все-таки позволили нашей стране выиграть какое-то время с началом блицкрига. Хорошо, можно признать, что Бессарабия и Буковина, когда-то отвоеванные у турков русской армией, в 20 веке были несправедливо захвачены СССР. Признаем и забудем про 500 тысячный контингент вермахта в предвоенной Румынии. Но, тут сразу же возникает логичный вопрос: а что тогда забыли эти «освободители» из 3-й и 4-й армии Румынии под Сталинградом? Чем они занимались под Харьковом, Краснодаром, в Крыму, на Тамани? В Одессе?

На памятнике написали: «К 80-летию освобождения Бессарабии и северной Буковины армией Румынии».

О режиме, который румынская армия установила в «освобожденной» Бессарабии и Буковине, остались исторические свидетельства:

«Население оккупированных территорий было поделено на три категории — этнические румыны, национальные меньшинства и евреи, получавшие удостоверения личности разных цветов (румыны — белого, нацменьшинства — жёлтого, евреи — зеленого); всем представителям румынского госаппарата (включая работников в области образования и священников) предписывалось «доказывать населению, что они румыны».

Впрочем, из Второй мировой румыны выскочили так же «гладенько», как финны. Подняли под конец войны восстание и свергли Иова Антонеску, «железного маршала» и «личного друга» Гитлера. 12 сентября 1944 года Румыния и СССР подписали мирный договор, а Бессарабию и Буковину вернули обратно. Никакого внятного и сурового наказания Румыния не понесла, быстро став «социалистической страной».

Плоды этого советского добросердечия сейчас пожинает Россия. Любопытно, что памятник этот был открыт в разгар «газового кризиса» - Молдавии нечем платить за газ, там сейчас пытаются использовать на ТЭЦ мазут, где это возможно, но вот незадача – мазута тоже очень мало, до весны не хватит. И в такой совершенно патовой ситуации, Молдавия сначала гасит в Кишиневе Вечный огонь — для экономии газа. Но когда люди в знак протеста начали идти к мемориалу со свечами, власти Вечный огонь вновь стыдливо зажгли. А параллельно — открыли памятник румынским «освободителям» 1941 года - все-таки плюнули в сторону России. Странно, но понять можно. Никто им не накинет пару сотен долларов на цену российского газа – «за ревизионизм». А грозное заявление от российского посольства в Кишиневе уже получили. Возможно, его даже используют - в зимние холода, для растопки.