Мэтт Деймон и Бен Аффлек: У нас на двоих сто фильмов и сорок лет дружбы!

В «Последней дуэли» Аффлек (крайний слева) и Деймон (справа) перевоплотились в средневековых рыцарей. Фото: Кадр из фильма

Деймон и Аффлек не только снялись в исторической саге Ридли Скотта, но и написали к ней сценарий. История дружбы, а потом вражды двух французских рыцарей (Мэтт Деймон и Адам Драйвер) основана на реальных событиях и, что необычно для этого жанра, имеет в качестве центрального персонажа женщину. Жена персонажа Деймона в исполнении Джоди Комер («Убивая Еву») внутренне не согласна с распространенным в те времена мнением, что женщина - всего лишь предмет мебели, принадлежащий мужчине. Поддерживает ее в этом мнении сценарист и актер Бен Аффлек:

- Я феминист, ибо верю в равенство между мужчиной и женщиной. Что очевидно. Конечно, это не значит, что я считаю себя вправе выступать с лекциями о том, что значит быть женщиной, - это было бы смешно! Но я идентифицирую себя с героиней «Последней дуэли» - это удивительная, выдающаяся личность: она стоит перед серьезным вызовом и находит в себе моральные силы и смелость отрицать нормы своего времени, настаивать на своих правах, на справедливом к себе отношении, чем подвергает себя большому риску. Это очень трогательно и очень героично!

Мэтт Деймон:

- Все, о чем мы рассказываем, происходило на самом деле. Но мы попытались посмотреть шире на всю систему, в которой женщина постоянно подвергается унижению и абьюзу. Буквально с самого ее рождения.

«Мы любим и ценим друг друга»

- Вы неразлучны уже столько лет. Что вас так крепко связывает?

Бен Аффлек:

- Мы любим и ценим друг друга! У нас настоящие дружеские отношения: как и для всех людей, дружба для актеров - одна из самых важных вещей в жизни. Радость работы над этим фильмом состояла в том, что мы были вместе с Мэттом и вместе с людьми, которых не просто уважаем, но и любим. Когда такое происходит - это чистое счастье. И это все видно в нашей картине!

Мэтт Деймон:

- Как сценарист, я уходил с площадки с прекрасным чувством: трудно представить себе лучших артистов на те роли, которые мы написали, чем Адам Драйвер и Джоди Комер. Это уникальное чувство знакомо нам по работе с Робином Уильямсом и другими актерами над фильмом «Умница Уилл Хантинг», также снятом по нашему с Беном сценарию. Все эти актеры делают гораздо лучше те реплики, которые ты для них написал!

В 1997 году вышел фильм «Умница Уилл Хантинг», за который друзья получили «Оскар». Фото: Кадр из фильма «Умница Уилл Хантинг», 1997 г.

- Вы не снимались вместе, кажется, с фильма «Догма». В чем причина?

Мэтт Деймон:

- Почти 25 лет назад я снялся в фильме «Благодетель» Фрэнсиса Форда Копполы - это был потрясающий опыт, до сих пор один из самых важных в моей жизни. В конце работы я его поблагодарил и сказал, что надеюсь, когда-нибудь мы еще сделаем что-нибудь вместе. Коппола посмотрел на меня и очень честно сказал: «Я тоже на это надеюсь!». Тогда я и понял, что даже такие выдающиеся личности вынуждены учитывать привходящие обстоятельства - вы можете объединиться на чем-то, что кажется правильным, но заранее запланировать это невозможно.

С Беном мы оба интуитивно почувствовали, что «Последняя дуэль» - именно та история, которую мы можем написать и сыграть вместе. Потому что в большинстве случаев истории, которые нам предлагали, не располагали к совместной работе. Хотя мы всегда находились на периферии профессиональной жизни друг друга. Как друзья мы вместе уже 40 лет! И когда Бен ставит фильм как режиссер, я всегда читаю сценарий, смотрю отснятый материал, говорю с ним обо всем этом - в общем, вовлечен в его творческий процесс. Но возможность действительно поработать вместе представилась нам только сейчас.

- Как изменился ваш творческий процесс со времен «Умницы Уилла Хантинга»?

Бен Аффлек:

- Процесс стал другим, потому что мы стали другими. Сейчас у нас, наверное, сто фильмов на двоих. Мэтт снимался у самых лучших работающих сейчас режиссеров, да и мне тоже грех жаловаться. Ну и потом на этой картине у нас был третий соавтор, Николь Холофсинер, которая держала нас в ежовых рукавицах, требуя, чтобы у каждого персонажа были железные психологические мотивировки, - это тоже было очень полезно!

Мэтт уже 16 лет женат на аргентинке Лусиане Баррозо. У пары трое детей. Фото: in YU/Global Look Press

«Возьмет нож и отчекрыжит себе волосы»

- Насколько тяжело было писать исторический сценарий? Вы ведь такого еще не делали.

Бен Аффлек:

- Да, это было довольно пугающе. Мы хотели, чтобы он был как можно более аутентичным. Но для этого персонажи должны были говорить не только на французском языке, но на средневековом французском языке, который не понимают даже современные французы. Поэтому нам нужно было найти какой-то компромисс - сделать так, чтобы фильм выглядел реалистично, но в то же время был доступен современной аудитории. Это очень непросто, но нам помогла книга Эрика Джагера, которая легла в основу сценария. Многое мы взяли оттуда, и это реальные тексты того времени. Но иногда приходилось просто бить себя по рукам - речь персонажей была слишком современной, даже содержала в себе сокращения, чего, конечно, не могло быть.

- Ваши персонажи носят в фильме, мягко говоря, странные прически. Вы сразу на них согласились?

Бен Аффлек:

- Ридли Скотт - очень скрупулезный и визуально мыслящий режиссер. Например, можно сказать, что в прическе моего персонажа до определенной степени воплощена идея монархии, ну и его скандинавское происхождение тоже. Кроме того, Ридли хотел, чтобы мой герой был чем-то похож на Макса фон Сюдова в ролях, которые он играл в 1960-е годы.

Мэтт Деймон:

- А мой персонаж - парень, который не вылезает с войны.

Война - это все, что ему нравится, все, чем он хочет заниматься. Такой не будет долго париться насчет прически, просто возьмет нож и отчекрыжит себе волосы по бокам. Так он, собственно, и ходит.

Бен Аффлек:

- Вообще, когда работаешь с таким мощным режиссером, как Ридли Скотт, твое дело как актера - просто его слушать. Что мы и делали.

Путешествие с дочкой

- Мы сейчас беседуем на Венецианском фестивале, где появилась надежда на оживление мировой киноиндустрии (актеры дали интервью на фестивальной премьере «Последней дуэли». - Ред.).

Бен Аффлек:

- Мир открывается, и одно из главных впечатлений - мое недавнее летнее путешествие с дочерью в Париж. Это одно из лучших воспоминаний моей жизни. Дочь переводила для меня с французского, мы ходили с ней в музеи и рестораны, она заказывала для нас еду. Это был потрясающий опыт, как и возможность работать вместе с Мэттом над сценарием и на съемках. И, конечно, невероятным подарком является сама возможность показать результат нашего труда миру.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Мэтт ДЕЙМОН родился 8 октября 1970 года в Кембридже, штат Массачусетс, в семье налогового инспектора и профессора колледжа. Родители развелись, когда Мэтту было 2 года. Учился в Гарварде, но предпочел научной карьере кинематографическую. Дебютировал в кино в 18 лет в фильме «Мистическая пицца», где произносил одну фразу, что-то вроде «кушать подано». В 1997 году вместе с Беном Аффлеком сочинил сценарий фильма «Умница Уилл Хантинг», за который друзья были удостоены «Оскара».

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Бен АФФЛЕК родился 15 августа 1972 года в Калифорнии, но вырос в Кембридже, штат Массачусетс. С детства хотел стать актером, снимался в рекламе и на ТВ. Тогда же познакомился с Мэттом Деймоном - вместе они брали уроки актерского мастерства. Помимо «Оскара» за сценарий фильма «Умница Уилл Хантинг», имеет «Оскар» за поставленный и спродюсированный им фильм «Операция «Арго».

Одна из самых громких светских новостей - воссоединение Бена с бывшей невестой Дженнифер Лопес. Фото: Gian Mattia D'ALBERTO/Global Look Press

Героем светской хроники Аффлек, названный журналом People самым сексуальным мужчиной из ныне живущих, стал благодаря своему роману с Дженнифер Лопес. Был также женат на актрисе Дженнифер Гарнер.

5 лучших фильмов Деймона

«Спасение рядового Райана» (1998)

«Талантливый мистер Рипли» (1999)

«11 друзей Оушена» (2001)

«Превосходство Борна» (2004)

«Марсианин» (2015)

5 лучших фильмов Аффлека

«Умница Уилл Хантинг» (1997)

«Армагеддон» (1998)

«Перл-Харбор» (2001)

«Операция «Арго» (2013)

«Исчезнувшая» (2014)

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