Кому на самом деле противопоказана вакцинация, а когда прививаться можно и нужно: ответы на 7 главных вопросов о медотводе

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заболеваемость и смертность от коронавируса в России продолжают расти. На этом фоне все больше регионов вводят обязательную вакцинацию для тех, кто контактирует с окружающими активнее всего - работников сферы обслуживания, образования, ЖКХ и т.д. Вместе с тем врачи и ученые призывают добровольно привиться всех взрослых россиян, кроме лиц с противопоказаниями. Дельта-штамм жесток, не щадит ни молодых, ни пожилых, ни здоровых, ни ослабленных хроническими болезнями. В то время как масштабные исследования и опыт применения вакцин, в частности, «Спутника V», подтверждают безопасность и эффективность прививки.

Но в процессе принятия решения о вакцинации у людей возникает множество вопросов и сомнений. Что на самом деле является основанием для медотвода, а когда прививаться можно и нужно? Мы собрали ответы авторитетных экспертов на самые частые вопросы.

Полный список противопоказаний для всех российских вакцин от коронавируса можно прочитать тут.

1. У человека был тромбоз, есть проблемы со свертываемостью крови - можно ли прививаться аденовирусными вакцинами, как «Спутник V»?

Это самое популярное представление о «железном» основании для медотвода. И это большое заблуждение, пояснил в эфире программы «Антиковид» на радио «КП» врач-терапевт, заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников.

- Ни в нашей стране, ни за рубежом, где широко применяется «Спутник V» (Аргентина, Сан-Марино и др.), не зафиксировано ни одного случая иммунной тромботической тромбоцитопении и тромбоза мозговых синусов вследствие вакцинации (это редчайшие осложнения, связанные с тромбообразованием особого рода - аутоиммунным. - Ред.).

Что касается классического тромбообразования, риск которого может повышаться с возрастом и при некоторых заболеваниях (в том числе при повышении свертываемости крови), то вакцинация на это вообще никак не влияет, подчеркнул эксперт.

Поэтому перед прививкой от ковида не рекомендуется сдавать какие-либо анализы или проходить специальные обследования для выяснения состояния свертывающей системы крови (коагулограмма и т.п.). Это просто не имеет смысла, поясняют медицинские специалисты. Также бессмысленно принимать перед прививкой и/или после нее лекарства-антикоагулянты, если такие препараты не назначены человеку врачом в связи с его основным заболеванием.

В процессе принятия решения о вакцинации у людей возникает множество вопросов и сомнений. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2. Какие аллергические реакции могут быть основанием для медотвода?

В инструкциях к российским вакцинам говорится о «тяжелых аллергических реакциях в анамнезе» (то есть когда-либо ранее в течение жизни) - «Спутник V» и «Спутник Лайт», «тяжелых формах аллергических заболеваний» («ЭпиВакКорона»), «отягощенном аллергологическом анамнезе» («КовиВак»). Расшифровка понятия дается только в инструкции к «КовиВаку» - человеку противопоказана вакцинация, если когда-либо в жизни у него были:

- анафилактический шок,

- отек Квинке,

- полиморфная экссудативная экзема,

- гиперчувствительность или аллергические реакции на введение каких-либо вакцин в анамнезе,

- известные аллергические реакции на компоненты вакцины.

Дополнительные разъяснения о том, что следует считать тяжелыми аллергическими реакциями, при которых прививка конкретной вакциной противопоказана пожизненно, дала по запросу агентства ТАСС доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. По ее словам, абсолютными противопоказаниями для вакцинации в дальнейшем являются такие реакции на укол:

- температура тела выше 40 градусов,

- судороги,

- отек в месте укола более 8 см в диаметре,

- анафилактический шок,

- отек Квинке.

3. Если у человека тяжелая аллергическая реакция на первый укол вакцины, второй противопоказан - ему не дадут вакцинный кьюар-код? Как тогда быть?

Да, в таком случае второй укол делать нельзя, а сертификат о пройденной вакцинации и соответствующий кьюар-код действительно не выдадут, подтвердила kp.ru Татьяна Руженцова.

Чтобы не возникло претензий, если человеку в силу профессии полагается обязательная вакцинация, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства для получения медотвода, пояснила эксперт.

Для того, чтобы получить кьюар-код при наличии противопоказаний к вакцинации (для посещения каких-либо мероприятий, поездок и т. п.), придется каждый раз сдавать ПЦР-тест на коронавирус. При отрицательном результате код будет действовать в течение 72 часов (согласно Методическим рекомендациям Минздрава России по вакцинации против COVID-19).

4. Ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, аутоиммунные болезни - это противопоказания для прививки против коронавируса?

Эти болезни не являются основаниями для пожизненного медотвода. Люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, наоборот, особенно нуждаются в прививке, поясняют врачи. Потому что у них повышен риск опасных для жизни осложнений ковида.

В то же время важно правильно подобрать время для вакцинации, отметила в разъяснениях для kp.ru заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Наталья Пшеничная.

- Нужно, чтобы перед вакцинацией ваше состояние было компенсированным, то есть не было обострений, - пояснила эксперт.

Иными словами, если вы принимаете все препараты, назначенные доктором, контролируете артериальное давление, уровень глюкозы в крови и т. д., то после консультации с врачом можно и нужно делать прививку. Если же на данный момент болезнь в стадии обострения, это признается временным основанием для медотвода. В таком случае вакцинацию проводят через 2-4 недели после перехода болезни в стадию ремиссии.

5. Можно и нужно ли прививаться в очень преклонном возрасте - 85-90 лет?

«Серебряный» возраст – не помеха для прививки, самое главное, чтобы состояние пожилого человека на момент вакцинации было компенсировано, то есть стабильно, без обострений хронических заболеваний, поясняет профессор Пшеничная.

И да, вакцина для людей преклонного возраста очень актуальна, потому что смертность от ковида у таких пациентов, к сожалению, самая высокая.

6. Как вакцинироваться онкобольным?

Таким пациентам на сегодня рекомендуется вакцина «Спутник V». Инструкции о порядке вакцинации для онкобольных в зависимости от их состояния, стадии и типа лечения и т.д. подробно расписаны в методических рекомендациях по вакцинации против COVID-19, изданных Минздравом.

Вот несколько важных моментов:

- если онкопациенту предстоит хирургическое лечение, то прививка от коронавируса рекомендуется за 14 дней или ранее до планируемой даты операции либо после выписки из хирургического стационара (окончательное решение принимает врач, предпочтительна вакцинация перед операцией);

- если пациент проходит лечение препаратами, которые серьезно влияют на иммунную систему (химиотерапия) либо курсы лучевой терапии, то по решению врача-онколога возможна вакцинация за 2 недели и ранее до начала курса лечения, либо в интервале между курсами химиотерапии, либо до начала курса лучевой терапии или после завершения такого курса;

- при длительных курсах лекарственного лечения, включая гормонотерапию и некоторые виды таргетной терапии, прививка от ковида возможна в любое время без ограничений при условии, что «нет признаков гематологической токсичности».

7. Человека укусила собака, кошка или другой зверь либо поранился ржавым предметом, и пришлось вводить сыворотки против бешенства и столбняка. Можно после этого прививаться от «короны»?

Как сообщают читатели kp.ru из разных регионов, нередко местные врачи в районных поликлиниках и травмпунктах говорят, что после введения таких сывороток нельзя делать никакие прививки в течение полугода или даже года.

- Это не так. На самом деле антитела против бешенства и столбняка, которые вводятся человеку в составе таких сывороток, живут в организме очень недолгий срок. Максимум - месяц-полтора, - пояснил в эфире программы «Антиковид» на радио «КП» известный врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Николай Малышев. - Поэтому спустя два месяца после окончания курса введения сыворотки можно смело отправляться на прививку против ковида.

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