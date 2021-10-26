Нелли Уварова потеряла ребенка: "Мозг отказывался в это верить"

Нелли Уварова Фото: Евгения ГУСЕВА

Нелли Уварова воспитывает двух детей от второго супруга Александра Гришина. У пары подрастает десятилетняя дочь Ия и четырехлетний сын Игнатий. При этом мало кто знает, что звезда сериала "Не родись красивой" могла бы стать многодетной матерью, но ее постигло страшное горе.

Актриса Нелли Уварова пережила смерть ребенка. Артистка рассказала о постигшем ее горе. Родив дочь Ию, знаменитость забеременела вновь. Но потеряла малыша, что стало для нее страшным ударом.

Нелли в этот трагичный период поддерживал муж Александр Гришин. Когда она забеременела в третий раз, то не могла в это поверить - слишком велика была ее боль.

"Беременность была полна приключений. На меня обрушилось вот все, что можно. И как я все это пережила? Я максимально делала вид, что я не беременна - до последнего дня. Я забывала, что беременна. Мой мозг отказывался в это верить. Мне было так страшно, потому что между первым и вторым ребенком у меня была потеря. Я так боялась!", - поведала она.

Она не устает благодарить судьбу за счастье быть мамой. "Ребенок? Господи, спасибо! Такие разные были беременности. Муж меня поддерживал, но это мои страхи. Я могла часами смотреть на живот, и чтобы не сойти с ума, мне пришлось сделать вид, что «это не со мной»", - разоткровенничалась артистка.

Уварова не знает, какой совет помог бы женщинам пережить смерть ребенка. Однако она считает, что нужно всегда двигаться вперед и не ломаться под ударами судьбы. При этом Уварова по сей день носит траур по умершему ребенку.

"Нужно просто искать точку опоры. Но у каждого она находится в самых неожиданных местах: в работе, в близком человеке, в себе... Иногда полезно остановиться и послушать себя, мир... Все меняется, ты видишь все в других цветах... Я ношу темное - это пока моя воля", - пояснила телезвезда.

Нелли не стала скрывать и семейную проблему. Дело в том, что в последнее время отношения актрисы с супругом изменились не в лучшую сторону. Нелли дала понять, что разочаровалась в Гришине спустя десять лет совместной жизни. По ее словам, ей нелегко быть в браке с актером.

"Время идет, многое не видишь сначала, потом начинаешь видеть! На что-то закрываешь глаза, на что-то перестаешь закрывать глаза... Важно сохранить себя и не зависеть от общественного мнения, быть независимым от мнения человека, которому ты годами доверяешь. И именно он тебе говорит: «Ты что-то...» И ты падаешь, рушишься, а потом понимаешь, что мнение этого человека уже ничего не значит, потому что он уже давно не авторитет для тебя, потому что он давно уже сам себе врет!", - сокрушалась Уварова в YouTube-шоу "Скажи Гордеевой".

Нелли также призналась, что сейчас у нее период созерцания. Она пытается принять все то, что происходит в ее жизни. "Я сейчас в затишье, в тишине. Я наблюдаю, постигаю, а дальше посмотрим", - резюмировала актриса.