Признанный певцом года Олег Газманов высмеял конкуренцию с Моргенштерном: "Его слушают двенадцатилетние"

Олег Газманов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Олег Газманов стал лучшим певцом 2021 года, обойдя Басту, Лепса, Лазарева, Агутина, Билана, Киркорова с Басковым и даже Артура Пирожкова, который несколько месяцев назад со скандалом получил это звание на церемонии "МУЗ-ТВ". За "есаула" в опросе ВЦИОМ отдали свои голоса 19% россиян. После такого народного признания грех уходить со сцены - об этом сам Газманов рассказал в интервью на Радио "Комсомольская правда".

- Я узнал об этом не из Интернета, а по телефону: все друзья вдруг стали поздравлять меня в WhatsApp. На самом деле, это счастье - не знаю, кто бы еще в 70 лет удостоился такого высокого звания, - поделился певец.

- А вот некоторые музыкальные критики удивились вашей победе, - отметил ведущий Юрий Кораблев.

- Я, конечно, не хочу никого обидеть, но наши музыкальные критики рассуждают о музыке, как евнухи о гареме, - парировал Газманов. - Они варятся в собственном соку. Я еще лет 40 назад понял: не все, что ярко - популярно. Понимаете, Россия и народ живут по своим законам - заставить их любить путем многочисленных прокруток на радио и телевидении практически невозможно. А критики этого не понимают. Без обид.

- Говорят, лидировать сегодня должен Моргенштерн...

- Среди 12-летних и тех, кто любит материться, - возможно, - со смехом ответил артист. - Но Россия - огромная страна. Какой смысл ВЦИОМу что-то придумывать? Знаете, это как с либералами. Они говорили: "Вся страна за нас, смерть тиранам!", а потом посчитали - оказалось 2%. И тогда уже стали орать, что неправильно посчитали...

- А ведь вы говорили, что собираетесь на пенсию - это правда?

- Я сказал, что подумываю прекратить большие концертные туры. Все-таки тяжеловато давать по 10-20 концертов подряд. Но теперь думаю, что придется еще поработать! Я на сцене уже 53 года, из них 33 популярен.

- А в чем секрет успеха Олега Газманова?

- Дело в том, что я никогда не останавливался, я всегда был в обойме. У меня полно новых песен, только что два альбома вышло. Но музыкальные критики слушают Моргенштернов и Бузовых...

Моя победа - трудовая. Я много раз с живыми концертами объехал страну, и все, кто пришел один раз, обязательно приходили во второй. Понимаете, я сочиняю такие песни, которые живут десятилетия. Они немодные. Например, песни "Офицеры", "Москва", "Мой храм" вы не услышите на радио вместе с популярными треками. Но они как воздух. Мы дышим и не замечаем его. Зато, когда его нет, нам дышать нечем.

Кроме того, артист признался, что в свои 70, хоть и выглядит намного моложе, никогда не прибегал к помощи косметологов и пластических хирургов. И даже маски для лица ему делать лень.

- На самом деле, мое лицо выглядит значительно старше, чем тело. Я это вижу на фотографиях в плавках. Но заниматься морщинами - это не мое. Каждая морщина доставалась мне большим трудом, и я не собираюсь от них избавляться, - заверил певец.

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