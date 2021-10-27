Тихоокеанский флот получит четыре новых атомных подлодки

Атомная подводная лодка системы "Борей-А" на Камчатке Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Во вторник, 27 октября 2021 на Камчатке прошли военные учения. Отряд по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами отразил нападение условного противника. Диверсанты пытались прорваться на скоростном катере в пункт дислокации подлодок и повредить ядерный реактор. По противнику был открыт огонь на поражение, после чего катер с оставшимися "террористами" захватили и отбуксировали в порт.

После учений начальник штаба подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Аркадий Наварский рассказал журналистам о планах командования.

- Инфраструктура подводных сил непрерывно совершенствуется. В ближайшие годы мы ожидаем прибытия на Камчатку современных атомных подводных лодок. Они оснащены самыми современными видами вооружения и системами наблюдения, - рассказал контр-адмирал.

Как пояснил Наварский KP.ru, речь идет о четырех новейших российских подводных лодках проектов "Борей-А" и "Ясень-М".

«Борей-А» — серия стратегических атомных подводных лодок, вооруженных баллистическими ракетами "Булава". Каждая такая субмарина способна проводить в море более 90 суток, экипаж может превышать 100 человек.

Атомная подводная лодка "Ясень-М" вооружена крылатыми ракетами, ее экипаж состоит из 64 человек.

- Строительство этих подводных лодок почти завершено, которые из них уже участвуют в ходовых испытаниях, - сообщил Аркадий Наварский.