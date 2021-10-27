На границе России с Казахстаном задержан мигрант с 30 кг наркотиков

Наркотики удалось найти с использованием служебной собаки Фото: Андрей КАРА

Задержанный на границе с Казахстаном мигрант из Средней Азии под давлением неопровержимых доказательств признался сотрудникам Пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области (пункте пропуска Сагарчин), что 1,02 килограмма героина и около 30 кг гашиша ему заварили в стальные профильные трубы на территории Киргизии и спрятали в специально оборудованных тайниках микроавтобуса «Мерседес».

- Наркотики удалось найти с использованием служебной собаки. Предпринявший попытку контрабанды иностранный гражданин задержан. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, - заявили в ФСБ России.

Выяснилось, что мигранту обещали за доставку наркотиков в Уфу денежное вознаграждение. Теперь его ждет пожизненный тюремный срок в России.

- Из незаконного оборота изъято 60 брикетов с гашишем массой более 30 килограммов и около одного килограмма героина. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности данной группы, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Во всей этой истории пока нет главных ответов: как этому наркокурьеру удалось миновать пограничный контроль с Киргизией и Казахстаном?

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