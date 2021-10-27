«Вопросами воды занимаются 13 ведомств!»: В Москве открылся пятый Всероссийский водный конгресс

Елена Довлатова Фото: Александр Ширков

Исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова переживает. Из-за существенных ковидных ограничений приходится проводить конгресс в сжатые сроки и почти в полувоенной обстановке. С другой стороны, хорошо, что он состоялся хотя бы при таких условиях. Ведь отмена форума означала бы нивелирование его значимости.

- Забота о воде - приоритетная задача в нашей стране, - подчеркивает Елена Довлатова во время разговора в открытой студии «Комсомольской правды» на Водном конгрессе. - И я рада, что правительство России большое внимание уделяет этим проблемам. Поскольку обеспечение населения чистой питьевой водой безусловно важно со всех точек зрения: и здоровья, и развития нации, и поддержания достойного уровня жизни. А для того, чтобы мы имели возможность пить чистую питьевую воду, мы должны сохранять водные объекты и развивать технологии по их очистке.

- А для чего нужен Водный конгресс?

- Конгресс дает возможность межведомственного общения. В обычной жизни редко когда все ведомства (а их 13!) собираются вместе и обсуждают какие-то серьезные вопросы. Но они встречаются на конгрессе. Причем, на уровне государства. Это и есть отличительная черта нашего форума.

- В 2017 году Вы сказали следующее: «В России нет заказчика на чистую питьевую воду». В связи с чем было сделано такое заявление и изменилось ли что-то сейчас?

- Тогда я имела ввиду, что ответственность за обеспечение населения питьевой водой лежит на муниципалитетах, но они бесправны и у них нет денег. На данный момент практически ничего не поменялось. Законодательство формирует Федерация, деньги находятся на уровне субъектов, у муниципалитетов только ответственность. Однако радует наличие федеральных программ, которые выстраивают вертикальную связь между Федерацией, субъектом и муниципалитетом. И если последний готов брать на себя ответственность, то он включается в программу. Это очень хороший драйвер для развития. Но он должен существовать много лет, чтобы мы научились думать и действовать по-другому.

- А муниципалитеты откликаются на эту программу? Готовы брать ответственность?

- Когда с федерального уровня спускается посыл и федеральные средства, то муниципалитеты должны отзываться и принимать это как руководство к действию. К счастью, этот маховик постепенно раскручивается. И система движется в позитивном направлении.

- Не так давно вы предложили использовать сточные воды для мелиорации сельхозугодий…

- Да, это было на форуме аграриев. Но я не сказала ничего нового. Вполне можно поливать поля сточной водой, как это успешно делают в Австралии и Сингапуре. Требования к сточной воде более высокие, чем к питьевой. Парадокс, но питьевая вода считается загрязняющим веществом при сбросе в водный объект. Поэтому нам ничего не мешает брать сточную воду для полива. Вопрос исключительно в накоплении. Полив – это сезонная история. Плюс обеззараживание и отстаивание. Полив сточными водами особенно актуален для маловодных регионов, где мы добываем подземную воду с невероятным трудом.

- Что нужно сделать, чтобы этот вопрос был решен?

- Собрать вместе все ведомства, ученых и сообща решить целесообразность и механизм реализации вопроса. Было бы здорово сделать это на Водном конгрессе.