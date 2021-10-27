СК России публикует фотографии серийных военных преступников на Украине

Зубанич Василий

Следственный комитет России Федерации подвел очередные итоги сбора информации о военных преступниках на Украине, которые с 2014 года терроризируют Донбасс. Цифры впечатляют: всего с начала вооруженного конфликта Следственным комитетом возбуждено 462 уголовных дела о событиях на юго-востоке Украины, в том числе 395 – по фактам многочисленных обстрелов жилых домов, гражданской инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения, мест скопления людей с применением крупнокалиберной артиллерии 152 и 122 мм, минометов калибра 120 мм, гранатометов и стрелкового вооружения.

Громадский Олег

- Все это прямое нарушение Минских договоренностей, которыми предусматривался отвод всех тяжелых вооружений калибром 100 мм и более в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км. В качестве подозреваемых и обвиняемых заочно по этим уголовным делам проходит 111 лиц, среди которых 86 должностных лиц из числа высшего военного и политического руководства Украины, а также представителей ВСУ (см. фото), - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Делятицкий Дмитрий

В ведомстве отметили, что несмотря на достигнутое в июле 2020 года Трехсторонней контактной группой по урегулированию конфликта на Украине соглашение о полном прекращении огня между противоборствующими сторонами, украинские военные систематически нарушают достигнутые договоренности и продолжают наносить массированные артиллерийские удары по населенным пунктам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В текущем году уже возбуждено 33 аналогичных уголовных дела.

Заболотный Сергей

Канонада не прекращается ни на день. Украинские силовики делают все, чтобы перед зимой лишить жителей Донбасса газа и электричества. Вчера украинские силовики с применением артиллерийских орудий и других видов вооружений накрыли сразу несколько населенных пунктов: Золотое-5, Калиново, Хорошее, Новомарьевка, Яковлевка, Тельманово, Горловка. В результате повредили 12 трансформаторных подстанций, 5 жилых домов, газопровод генерационной станции шахты им. Засядько, пожарную станцию, обесточили больницу, школу, котельную и более 350 домовладений. По счастливой случайности обошлось без жертв.

Лисовой Олег

22 октября 2021 года военнослужащие Вооруженных сил Украины устроили массированный обстрел из гранатометов и 120 мм минометов жилых районов Донецка в результате чего ранение получил 37-летний мужчина, в Кировском районе была повреждена электрическая подстанция, в результате чего было обесточено более 1300 жилых домов.

Прокопив Михаил

- СК России продолжает документировать факты преступлений украинских силовиков в отношении гражданского населения Донбасса в рамках уголовных дел. По указанным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации). Такие преступления совершаются украинскими силовиками с 2014 года и являются преступлениями против мира и безопасности человечества. Доказательства, собранные Следственным комитетом, в будущем могут быть представлены в ходе судебных процессов для привлечения виновных к ответственности, - подчеркнула Петренко.

Юшко Виктор

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