Россию принуждают сделать выбор на Донбассе. И он будет очень простым

Россия сейчас поставлена перед очень сложным выбором – защитить своих граждан продемонстрировав силу или бросить, сделав вид, что ничего не происходит? Фото: REUTERS

Уже семь лет война на Донбассе «заморожена». Семь лет длится зыбкое равновесие на Донбассе. Все украинские попытки «окончательного решения сепарского вопроса» Россия отбивает, не переходя за грань «горячей войны» и не становясь стороной конфликта.

Например, введение в ЛДНР «рублевой» зоны – однозначное "нарушение суверенитета» Украины, но особых воплей по этому поводу в Киеве не было. Украина сама ввела в ноябре 2014 года экономическую блокаду Донбасса, а Россия просто спасла несколько миллионов русскоязычных граждан этой страны от гуманитарной катастрофы. И все видели эту катастрофу – пустые магазины, торговые залы супермаркетов, перегороженные пополам фанерными ширмами до потолка – не было товаров, чтобы заполнить все это пространство. Десятки старух у входа в каждый магазин – они «продавали» старые книги, а на самом деле, просили милостыню.

Украина в одночасье лишила донбасских стариков пенсий. Пенсии стала платить Россия. Не могла не платить. В зиму 2014-2015 года на Донбассе были зафиксированы десятки смертей стариков от голода (24 человека только в декабре 2014 по данным Елизаветы Глинки, «Доктора Лизы»). И опять Украина промолчала – это были скотские поступки, привлекать к ним внимание, лишь подчеркивать благородство России.

А сама Россия находилась в очень сложном положении – помогала, де факто, гражданам другой страны, но так, чтобы не навредить своим гражданам очередными санкциями. Это зыбкое равновесие закончилось с «раздачей российских паспортов» на Донбассе, точнее – с «упрощенным порядком получения гражданства РФ» для жителей ЛДНР.

Весной я общался с сотрудниками ФМС Донецка. По их заверениям, к октябрю, то есть уже сейчас, в двух республиках должен был появиться 1 миллион граждан России. Нет основания им не верить.

На этом моменте, зыбкое равновесие заканчивается – цифра психологически-значимая для всех. России она показывает, что отступать некуда, Украине, что наступать уже поздно. Как в свое время в Южной Осетии, которую собиралась «освобождать» Грузия, совершенно не подумав, что там давно уже живут граждане великой соседней державы. И то, что в ходе операции «Принуждение к миру» 08.08.08 не был занят Тбилиси – великодушие очень сильного противника.

Россия сейчас поставлена перед очень сложным выбором – защитить своих граждан продемонстрировав силу или бросить, сделав вид, что ничего не происходит? Второй вариант невозможен: Россия шла к этой точке принятия окончательного решения сознательно, последовательно, много лет. При этом, до последнего избегая открытой конфронтации, то есть – войны. Но, Украина первая отказалась от мира, десять раз подряд заявив, что НЕ будет выполнять «Минские соглашения», а потом, подтвердив это делами – захватив сотрудника СЦКК. Кстати, гражданина России. Потом боевики украинского нацполка «Азов», как сообщается пока по неподтвержденным, но очень тревожным данным, вошли в село Старомарьинка в серой зоне, где из 200 оставшихся жителей около 40 - с паспортами граждан России. И устроили там обыски и допросы. А следом, Украина применила без видимых причин турецкий беспилотник Байрактар. Просто, для демонстрации своего «могущества». Хотя никакой авиации над Донбассом по всем соглашениям быть не должно, включая беспилотники (кроме наблюдательных дронов миссии ОБСЕ).

Скорее всего, вразумлять Украину начнут с заземления этих Байрактаров. А сбивать и приземлять их придется, иначе, невозможно объяснить даже самому себе – зачем нужны были эти годы кровавых мучений Донбасса? Россия на пороге выбора и этот выбор очень прост – восстановление справедливости и защита своих граждан или позор.

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