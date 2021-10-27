Прививать нужно было тайно, начав с олигархов и артистов: Почему провалилась вакцинация

Спецкор KP.ru Дмитрий Стешин считает, что кампанию по вакцинации россиян от COVID-19 нужно было строить на совсем других принципах вместо ума, совести и гражданской ответственности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вакцинацию нужно было проводить опираясь не на здравый смысл человека, а на самые скотские позывы его души - липовую элитарность, зависть, жадность, "некаквсешность" и стремление выделиться. Бесплатная раздача вакцины – первая системная ошибка. Каждый второй россиянин, успевший вложиться в МММ и «Властелина», сегодня знает твердо: все бесплатное только в мышеловках. Серьезно помешала вакцинации открытость кампании, бесконечные разъяснения и уговоры.

Вакцинировать нужно было тайно, без рекламы, начав с олигархов и артистов. А остальным - только невнятные слухи вместо вакцины. И тогда, все нынешние "антиваксеры", с визгом "от людей скрывают!", выбивали бы двери медицинских учреждений и пихали медсестрам скомканные сотенные и тысячные купюры - чтобы им скорее поставили эту вакцину в любое место. Или пытались бы перевести врачам деньги за вакцинацию на телефон. Кстати, в качестве побочки, заодно врачей бы наших подкормили, они это заслужили. А еще, власти должны были раз в неделю сообщать, что вакцины на всех не хватит и будут привиты только самые лучшие, хитрые и пронырливые – кто успел.

К середине лета в России были бы вакцинированы ВСЕ. Отсутствие вакцинирования считалось бы зашкваром в студенческих кругах, что-то вроде носки паленых китайских кед одной известной фирмы. Среди россиян постарше не вакцинированный был бы лохом, изгоем и клоуном из бездарных. Но, наше правительство в очередной раз показало, что думает о нас лучше, чем мы есть на самом деле. За что и поплатилось очередной волной ковида и страшным ударом по экономики в виде «пандемийных каникул».

А вот англичане таких ошибок не допускали. Эти тонкие островные знатоки человечьих страстей и пороков еще в 19 веке знали, как нужно обращаться с "простыми людьми". Когда Королевский флот окончательно установил взаимосвязь цинги и дефицита витамина С, в судовой рацион была введена квашенная капуста. Идею с капустой, кстати, подсмотрели на русском флоте и у поморов. Офицеры ели капусту без принуждения, потому что были умные, а дурачки с бака, простая матросня, воротили от капусты свои суконные рыла, демонстрируя свою мнимую "элитарность". Действительно, капуста в те времена считалось едой простонародья из «сухопутных крыс». И тогда, стюарды начали демонстративно проносить по кораблю поднос с кислой капустой - с камбуза, прямо в офицерскую кают-компанию. А из рациона матросни капусту убрали вообще, как, например, сделал великий путешественник Джеймс Кук в начале своей экспедиции в 1768 году. Он даже описал этот факт манипуляции в книге «Плавание на «Индеворе»:

«Из-за этого указа о запрете квашеной капусты, моряки стали считать ее лакомством и всячески стремились получить: украсть или заслужить в качестве поощрения».

Квашенная капуста (в реальности, средство от непобедимой и жуткой цинги), моментально приобрела ажиотажный спрос. "В низах", оставшиеся без капусты моряки, роптали без остановки, понося "белую кость", которой "всегда достается все самое лучшее, а нам, скотам..." Так и закончилась эпоха цинги на флоте.

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