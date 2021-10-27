Онлайн-касса и эквайринг — два в одном

Это решение лежало на поверхности. Подавляющее большинство небольших предпринимателей сталкиваются с тем, что при оплате картой приходится печатать два чека. Сначала операция проходит на эквайринговом терминале, а потом то же самое значение нужно выбить на онлайн-кассе. Это неудобно. А покупать фискальные регистраторы, которые стоят, например, в крупных супермаркетах, небольшим предпринимателям слишком накладно.

Проблему решил ПСБ. Там расширили возможности своего продукта - ПСБ Бизнес Пэй. Он позволяет компаниям малого и среднего бизнеса с помощью смартфона не только принимать бесконтактные платежи, но и автоматически передавать все данные в Федеральную налоговую службу.

Как поясняют в банке, мобильное приложение с полной интеграцией эквайринга и онлайн-кассы соответствует всем требованиям закона. А самое главное — инновация экономит время при совершении оплаты.

- Более двух тысяч предпринимателей активно используют ПСБ Бизнес Пэй для приема бесконтактных платежей. Это технологичное и своевременное решение, которое в период пандемии стало особенно востребовано нашими клиентами. Поэтому, продолжая расширять функционал этого продукта, мы полностью интегрировали онлайн-кассу в эквайринг, чтобы сделать прием платежей еще более удобным. Бизнесмены могут принимать оплату в любой точке России — нет никакой привязки к местонахождению терминала, - говорит Никита Хомутов, директор департамента эквайринга ПСБ.

По его словам, система подходит для доставки и продажи товаров навынос. Это особенно важно для работы в условиях новых ограничений. При этом в личном кабинете предприниматели могут посмотреть анализ всех операций.

Кроме того, сервис оцифровывает взаимоотношения налоговой службы, продавца и покупателя. Он автоматически передает данные в ФНС, а покупателю чек отправляется на телефон, электронную почту или в любой мессенджер. А если нужно, продавец может распечатать бумажный чек. Это возможно при помощи дополнительного устройства, которое подключается через bluetooth.

Важный нюанс, который уточняют в банке, - технология работает на смартфонах на базе Android с версией 9.0 и выше с поддержкой функции бесконтактных платежей NFC.