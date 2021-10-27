Уникальные драгоценности Романовых продадут на аукционе Sotheby's

Легендарная "Владимирская тиара" перекочевала из коллекции дома Романовых на голову британской королевы. Фото: ru.wikipedia.org

ИНТРИГИ И СОКРОВИЩА

Большинство роскошных ювелирных украшений, принадлежавших царской семье, после революции попало в руки большевиков. Наиболее значимые из них (вроде Большой и Малой корон Российской империи) заняли места в музеях. Изделия «попроще», но тоже супердорогие, новая власть, нуждавшаяся в иностранной валюте, отправляла на продажу за рубеж. Причем зачастую в «разобранном» виде: камни отделялись от оправы, а драгоценные металлы переплавлялись в мини-слитки. Делалось это для того, чтобы избежать судебных исков на Западе за присвоение чужой собственности.

Но некоторые коллекции их сановным владельцам удалось вывезти из России нетронутыми. Одна из них состояла из драгоценностей великой княгини Марии Павловны. Она была немецкой принцессой, женой брата Александра III, Владимира, и приходилась теткой последнему российскому самодержцу Николаю II. Эта дама слыла мастерицей интриг, которых побаивались даже царствующие императрицы, а ее двор спорил роскошью с Зимним дворцом.

Мария Павловна обожала изысканные драгоценности и, не стесняясь, просила мужа дарить ей украшения из царской сокровищницы. А кое-что и сама прикупала в мировых ювелирных домах. К 1917 году в ее коллекции насчитывалось 244 предмета – диадемы, броши, колье с бриллиантами, сапфирами, рубинами и крупным жемчугом. Великая княгиня, будучи натурой скрытной, хранила их в своем Владимирском дворце на Дворцовой набережной столицы в специальной секретной комнате с потайной дверью.

Великая княгиня Мария Павловна, снимок 1880 года.

СЕКРЕТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Февральскую революцию Мария Павловна застала на своей летней даче в Кисловодске, что в итоге спасло ей жизнь и помогло сохранить сокровища. Она задумала целую операцию по изъятию драгоценностей из питерского тайника. И главную роль в ней отвела другу императорской семьи англичанину Альберту Стопфорду - за приличное вознаграждение, конечно. Он имел дипломатические полномочия, был знаком с главами европейских королевских домов и даже перевозил личную переписку Николая II и английского короля Георга V. Правда, спустя много лет открылось, что преданный Стопфорд был секретным агентом британской разведки, но поручение великой княгини выполнил от чистого сердца.

Он отправился в бурлящий Петроград, с помощью сына Марии Павловны Бориса проник во Владимирский дворец и открыл тайную сокровищницу. Драгоценности (а также немалое число золотых царских монет) сложили в объемистые саквояжи, которые Стопфорд затем переправил по дипломатическим каналам в Лондон.

Художник Борис Кустодиев, "Портрет великой княгини Марии Павловны".

ТИАРА КНЯГИНИ ТЕПЕРЬ У ЕЛИЗАВЕТЫ II

Сама Мария Павловна перебралась в Европу лишь в начале 1920 года. Но в том же году она умерла в возрасте 66 лет. Ее наследство поделили между собой четверо детей, которые вскоре его и распродали. Кстати, младший сын Андрей женился на своей давней подруге балерине Матильде Кшесинской (той самой любовнице Николая II), которой тогда было уже под пятьдесят. Великая княгиня ненавидела «авантюристку» и резко выступала против этого союза. Но получилось так, что часть украшений Марии Павловны попала в руки ловкой Матильды.

Некоторые драгоценности судьба сделала еще более знаменитыми. Например, из изумрудов парюры (вид диадемы) фирма Картье сделала тиару для миллионерши Барбары Хаттон. Затем изумруды снова были использованы для украшений американской кинозвезды Элизабет Тейлор. А вот уникальную «Владимирскую тиару», которую Марии Павловне ее муж подарил на свадьбу (ее можно носить с жемчужинами, изумрудами или совсем без подвесок), выкупила в 30-е годы прошлого века бабушка британской королевы Елизаветы II. Сейчас она принадлежит самой королеве и, как говорят, является одной из самых ее любимых парадных украшений.

1968 год. Звезда Голливуда Элизабет Тейлор в изумрудах из коллекции российской императорской семьи. Фото: EAST NEWS

Главными лотами нынешних торгов Sotheby's, которые пройдут в Женеве 10 ноября, станет входивший в коллекцию великой княгини гарнитур из броши и пары серег с сапфирами и бриллиантами. Предварительно они оценены в $300-500 тысяч. Директор по продажам Sotheby's Оливье Вагнер уже заявил, что с украшениями, имеющими столь славное происхождение, аукционному дому приходится иметь дело не часто.

Брошь и серьги великой княгини Марии Павловны предварительно оценены в $300 000—500 000.

ЗОЛОТО В НАВОЛОЧКАХ

Но саквояжи, вывезенные из Петрограда британским агентом Стопфордом, - не единственное наследие богатств Марии Павловны. Пятнадцать лет назад в архивах шведского МИД обнаружили две наволочки, нашпигованные драгоценными изделиями Фаберже и других российских ювелиров. Исследования показали, что расчетливая великая княгиня решила не складывать все яйца в одну корзину. Помимо Стопфорда она поручила еще одному своему другу - приближенному к царской семье живописцу Ричарду Берггольцу - вывезти сокровища из другого тайника во Владимирском дворце. Там хранились золотые портсигары, визитницы, запонки и прочие ценные безделушки.

Берггольц с поручением справился также «на отлично», и диппочтой, прямо в наволочках, сотни драгоценных предметов уехали в Швецию. И остались там почти на век, поскольку Мария Павловна скрыла от семьи эти спасенные ценности, а потом скоропостижно скончалась, так и не раскрыв тайны. В 2009 году, шведское следствие, наконец, выяснило, кто настоящий владелец «клада», и подсуетившиеся потомки Марии Павловны продали ценности на аукционе за 7 млн евро.

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