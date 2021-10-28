Работа медиков в больнице для пациентов с коронавирусной инфекцией, София, Болгария. Фото: REUTERS

Россиян ждут нерабочие дни, которые призваны разорвать цепочки заражения коронавирусом. Но далеко не только в нашей стране приходится вводить новые ограничения. С новыми жесткими правилами сталкиваются во многих странах мира.

Мы собрали последние новости по коронавирусу в мире на сегодня.

Великобритания. Мировой рекорд по новым заражениям

Остров снова впереди планеты всей: там фиксируют по 40-50 тысяч новых диагнозов в сутки. Прямо сейчас коронавирусом болеет один из 55 подданных Ее Величества. Несмотря на это, смертность здесь заметно ниже, чем в России. Эксперты связывают это с успехами всеобщей вакцинации: полный курс прививок прошли две трети британцев.

Тем не менее власти держат наготове «план Б», который предполагает возвращение масок в транспорте и помещениях, перевод сотрудников на удаленку и введение ковид-паспортов. Правда, министр здравоохранения королевства Саджид Джавид пообещал британцам «обычное Рождество». В прошлом году им запретили собираться на семейные застолья, чтобы не подвергать заражению возрастных родственников.

Бельгия. Возвращение QR-кодов

За неделю число новых заражений в стране всего за неделю скакнуло вверх на 70%. Власти отреагировали быстро: с четверга по всей стране вводят QR-коды. Без них нельзя будет попасть в кафе и рестораны, фитнес-клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения. Чтобы получить этот сертификат, нужно быть привитым.

Германия. Охота за поддельными сертификатами

Полиция по всей стране работает над выявлением сетей подделки QR-кодов и сертификатов о вакцинации. Сотни подделок было изъято в Баварии, где, как считает следствие, этим промышляла сотрудница аптеки и ее сообщник. На этом незаконном деле они заработали больше 100 тысяч евро.

Австрия. Непривитых закроют дома

Власти страны решили привязать антиковидные меры к числу занятых коек в интенсивной терапии. Сейчас занято около 250, если их будет в два раза больше, то в бары и рестораны станут пускать только тех, кто сделал все прививки. Если тяжело больных будет больше 600, то непривитым австрийцам запретят выходить из дома без определенной причины.

Китай. Закрытый Пекин

Новых случаев заражения на родине ковида очень мало, но власти КНР продолжают политику нулевой толерантности к коронавирусу, поэтому очень жестко реагируют на каждую, даже самую небольшую вспышку.

Так, жителям городов, где есть хотя бы один случай заражения, запрещен въезд в Пекин. А столичным жителям настоятельно рекомендуют не выезжать за пределы мегаполиса без острой необходимости.

Румыния. Комендантский час для непривитых

Эта страна в европейских аутсайдерах по темпам вакцинации. Привитых там меньше, чем в России. В результате ковидные отделения переполнены, часть больных в критическом состоянии пришлось отправить в соседние Польшу и Венгрию.

В попытках переломить ситуацию местные власти пытаются переломить и пряником, и кнутом. Среди первых — прививочные марафоны, когда в том или ином городе центры вакцинации работают и днем и ночью. В виде кнута выступают новые ограничения, действующие с 25 октября: маски обязательно надо носить даже на улице, а для непривитых ввели комендантский час, им запрещено выходить из дома после 22.00 и до 5 утра.

Украина. Рестораны только после укола

Регионы страны разделены по уровню заболеваемости. С 18 октября «красными», то есть самыми тяжелыми, стали крупные области: Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Одесская. И это при том, что еще с сентября вся страна получила «желтый» статус.

В «красных» регионах закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек, не работают торговые центры, рестораны, кинотеатры, отменены все массовые мероприятия. Но есть и исключения: если все сотрудники кафе и их клиенты привиты, то такие заведения могут работать.

Статистика по коронавирусу в мире:

Данные на 28 октября 2021 года:

Всего заболевших 244 737 391

Всего умерших 4 967 419

США

За последние 28 дней:

Заболевших 2 382 539 Умерших: 45 292

Всего:

Заболевших 45 633 287 Умерших: 739 135

Великобритания

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 122 055 Умерших: 3 507

Всего:

Заболевших: 8 894 863 Умерших: 140 253

Россия

За последние 28 дней:

Заболевших: 829 517 Умерших: 26 727

Всего:

Заболевших: 8 220 975 Умерших: 229 672

Турция

За последние 28 дней:

Заболевших: 813 531 Умерших: 5 948

Всего:

Заболевших: 7 909 081 Умерших: 69 559

Индия

За последние 28 дней:

Заболевших: 499 202 Умерших: 7 902

Всего:

Заболевших: 34 215 653 Умерших 455 653

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