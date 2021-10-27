Подозреваемый в убийстве экс-банкира Яхонтова и его семьи задержан: «После бойни успел доехать до Беларуси»

Банкир Михаил Яхонтов. Фото: YouTube

Подозреваемый в тройном убийстве на Мосфильмовской улице задержан. Напомним, тела бывшего топ-менеджера «Смоленского банка» Михаила Яхонтова, его супруги и их 8-летнего сына нашли 26 октября в одной из башен элитного ЖК «Воробьевы Горы». Взрослые были зарезаны, а ребенок задушен. Эксперты установили, что семью убили за два дня до этого, еще в воскресенье, 24 октября.

- Убийство произошло не мгновенно, но при этом никто из соседей криков не слышал. Тела нашли только когда дочь владельца квартиры приехала проверить, почему отец двое суток не отвечает, - рассказал KP.ru источник в правоохранительных органах. - Подозреваемого удалось вычислить благодаря записям с камер видеонаблюдения. Отследили путь его машины - сразу после убийства мужчина направился в Беларусь. Этим вечером его там и задержали. В ближайшее время его будут этапировать в Москву.

По словам источника, подозреваемый - бывший бизнес-партнер убитого банкира по имени Андрей Скрипкин.

Как KP.ru сообщили в пресс-службе Кунцевского суда, по ходатайству Следственного комитета Скрипкин был сегодня заочно арестован. После доставки в российскую столицу, он сразу будет отправлен в СИЗО.

В следствии полагают, что Скрипкин мог расправится с Михаилом Яхонтовым и его семьей из-за старых финансовых разногласий.

Напомним, в 2019 году Яхонтов был осужден за махинации в «Смоленском банке», по версии следствия он с коллегами вывел через фиктивные кредиты 600 млн рублей. При этом в качестве материального ущерба он должен был возместить банку материальный ущерб на 8,4 млрд рублей:

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