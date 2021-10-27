Установлен подозреваемый в убийстве задолжавшего миллиарды экс-банкира Яхонтова и его семьи

Банкир Михаил Яхонтов. Фото: YouTube

Следствие установило подозреваемого в тройном убийстве на Мосфильмовской улице. Напомним, в одной из башен элитного ЖК «Воробьевы горы» нашли тело 57-летнего Михаила Яхонтова, его 39-летняя супруги Антонины и их 8-летнего сына. Взрослые скончались от многочисленных ударов ножом. Ребенка задушили.

Яхонтов являлся одним из топ-менеджеров «Смоленского банка», который обанкротился в 2013 году. В 2019-м мужчину осудили за крупные растраты и умышленное банкротство (следствие выяснилось, что Яхонтов с коллегами вывели из банка через кредиты липовым фирмам около 600 млн рублей). Банкир получил 6 лет колонии и весной 2020-го вернулся на свободу (зачли срок, которые он провел в СИЗО).

С самого начала у следствия были две основные версии - ограбление и убийство из мести, связанное со старыми делишками Яхонтова.

Судмедэксперты выяснили, что все трое были убиты еще в воскресенье, за два дня до того, как их нашли.

- Благодаря системе камер видеонаблюдения удалось отследить подозреваемого, - рассказал KP.ru источник в правоохранительных органах.

По нашим данным, речь идет об одном из бывших бизнес-партнеров покойного банкира. Причиной расправы с семьей Яхонтова могли стать незакрытый на протяжении нескольких лет денежный вопрос. По словам источника, предполагается, что мужчина сразу после убийства пытался сбежать из страны.

- Личность установлена, но мужчина пока не задержан. Он не в Москве. Ведутся оперативные мероприятия, - сообщил наш собеседник.

Как ранее сообщал сайт KP.ru, Михаил Яхонтов по решению суда должен был выплатить материальный ущерб, нанесенный «Смоленскому банку». Его оценили в 8,4 млрд рублей.

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