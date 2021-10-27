Египетская сила! Российские десантники учились уничтожать террористов в пустыне

Совместные учения «Защитники дружбы-2021» проходят с 17 по 29 октября 2021 г. Фото: Александр КОЦ

В населенном пункте, который пытаются атаковать террористы, мне бывать приходилось. В 2015 году в Сирии только что отбитую правительственными силами деревушку Ачан пытались контратаковать боевики «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России), но безуспешно. Я наблюдал за этим боем с крыши одного из жилых домов, служившего наблюдательным пунктом.

А на минувшей неделе примерно с такой же крыши я смотрел, как большой отряд террористов захватил деревню в Египте. И выглядело это очень натурально, как будто и сам на какое-то время оказался заложником. На военной базе под Каиром к совместным с россиянами учениям подошли очень дотошно.

Фото: Александр КОЦ

Фото: Александр КОЦ

Захват

Учебная деревня мало чем отличалась от типичного населенного пункта в пустыне Северной Африки или Ближнего Востока. Жилые дома, администрация, почта, школа. По улицам гуляют «местные жители» с одинаковыми короткими прическами и в футболках «морская пехота». О, это вечная конкуренция между десантурой и морпехами. Сегодня первым выпало спасать вторых. Внезапно со всех сторон к городу приближаются пикапы с «террористами». Черные униформа и флаги, пулеметы на сошках, крики «Аллаху Акбар!» Не знаю, какому роду войск в этот день выпало играть боевиков, но делали они это очень убедительно.

Фото: Александр КОЦ

Фото: Александр КОЦ

Не щадя морпехов, они сгоняли их в центр города. Пытавшихся скрыться беспощадно валили на землю, заламывали руки и сцепляли их пластиковыми хомутиками. В школе, на крыше которого я наблюдал за захватом деревни, организовали «зиндан», куда согнали всех «заложников», негуманно усадив их на колени.

Фото: Александр КОЦ

Вдруг небо завибрировало гулом транспортных самолетов. На горизонте появились российские Ил-76. Из них на парашютах «Арбалет» десантировался российский спецназ. Вы когда-нибудь видели, как парашютисты летят строем? Натурально, выдерживая дистанцию, друг за другом, спускаясь к заданной точке. Благо, эта система позволяет маневрировать, ускоряться, замедляться. Она мало чем уступает спортивным «крыльям». Бойцы приземляются вокруг деревни - это передовые группы, которым надо оценить обстановку, пока к месту подтягиваются основные силы.

Фото: Александр КОЦ

Штурм

Разведчики скрытно минируют наблюдательный пост боевиков на окраине. Тем временем в небе раскрываются огромные купола, к которым подвешены боевые машины десанта.

- На таких учениях я впервые, за рубежом, - поделится впечатлениями уже после маневров мне позже механик-водитель, гвардии рядовой Рустам Нигматов. - Песок, пустыня, пирамиды, языковой барьер – все очень непривычно. А так все как обычно, работаем. Я десантируюсь вслед за техникой, приземляюсь, осуществляю быстрый сбор парашютной системы, выдвигаюсь к своей БМД, произвожу расшвартовку, зажигаю огни оранжевого цвета, чтобы пехота видела, к какой машине ей бежать. 10 минут максимум – и я уже готов к движению.

Фото: Александр КОЦ

Рустам родом из башкирского Стерлитамака. «Срочку» служил в учебном центре в Омске, получив профессию механика-водителя решил заключить контракт и поехать служить на Ставрополье.

- Не пожалел? – спрошу я улыбчивого парня.

- Ни разу!

Тем временем из другого Ил-76 на управляемых системах Д-10 десантируются бойцы 247 полка ВДВ.

Фото: Александр КОЦ

- У нас здесь сводная рота. Задача была десантироваться на некотором удалении от объекта захвата на парашютах Д-10 после техники, - расскажет kp.ru позже командир парашютно-десантного батальона, майор Дмитрий Бабченко. - Осуществить сбор, собраться в машины, совершить маневр по маршруту и во взаимодействии с египетскими подразделениями приступить к штурму города. Основная задача, конечно, наладить взаимодействие между нашими группами России и Египта, преодолеть языковой барьер, сложности в понимании друг друга и прийти к общей цели.

- Здесь есть какие-то непривычные особенности?

- В пустыню мы десантируемся впервые, есть свои нюансы, в России такой местности нет. Но в целом условия приемлемые, ничего особенного, что бы резко отличалось при снижении и приземлении, тут нет.

В небе из «Геркулксов» с американскими парашютами Т-10 выпрыгивают египетские десантники. Эта система, принятая на вооружение еще в 50-х - неуправляемая. И спуск занимает дольше времени.

Внезапно наблюдательный пункт взлетает на воздух, начинается штурм. Со всех сторон деревню блокируют Хамви египетской армии, ведя пулеметный огонь. Прямо в центре населенного пункта зависает вертолет, из которого по канату на землю спускается совместная российско-египетская группа. Штурмовые отряды входят в деревню при поддержке БМД-2, которые уже успели подойти после десантирования с подкреплением. Боевой азарт такой, что за «террористов» становится страшно - как бы чего не вышло в горячке.

Фото: Александр КОЦ

- У них немного другая тактика, - говорит майор Сергей Павлов, заместитель командира разведбатальона по воздушно-десантной подготовке. - Они больше, как мне показалось, полагаются на штурмовые действия, работа пятерками. Мы действуем больше по войсковой методике. Можем и двойками, и тройками, и пятерками, и подгруппами, и группами. Плюс они подъехали, высадились и сразу производят штурм. Мы же пытаемся отработать сбор, выход, занять наиболее выгодные позиции, после этого оценить обстановку, принять решение и нанести какой-то удар. Мы уже не первый раз с ними тренируемся, и я заметил, что какие-то моменты, которые мы отрабатывали ранее, например, штурм здания, они перенимают. И у них неплохо получается.

Фото: Александр КОЦ

Победа

Боевики картинно падают и остаются лежать на раскаленном песке. Десантники врываются в дома и не оставляют противнику ни единого шанса. Там, где нельзя войти через дверь египетские и российские бойцы проникают через окна, спускаясь с крыш с помощью альпснаряжения.

Противник уничтожен. Время подумать о мирном населении. Из пролетающего над деревней траспортника С-130 на парашютах выбрасывается гуманитарная помощь. Колонны с продуктами, медикаментами, водой и электрогенераторами заходят и по земле. Над зданием почты поднимаются российский и египетские флаги.

Фото: Александр КОЦ

Нечто подобное я видел и в Сирии. Именно так, с воздуха, несколько лет снабжался Дейр-эз-Зор, находившийся в полной блокаде террористов. И именно так колонны российской полиции с гуманитарной помощью заходили в освобожденные от боевиков города. Это важная составляющая современной войны. Мало победить на поле боя. Надо выиграть битву за умы. А для этого население, которому годами промывали мозги пропагандой джихадистов, не должно воспринимать тебя оккупантом.

Примечательно еще и то, что участники маневров как с российской, так и с египетской сторон имеют реальный боевой опыт. В стране фараонов не понаслышке знают, что такое борьба с терроризмом. И приобретенные на совместных учениях навыки могут применяться в реальных условиях террористической угрозы – хоть в Африке, хоть на Ближнем Востоке.

КОМПЕТЕНТНО

Чему-то научим, что-то сами возьмем на вооружение

Преподаватель кафедры воздушно-десантной подготовки Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени Маргелова, подполковник Дмитрий Немченко поделился впечатлениями от прошедших маневров:

- Я здесь уже второй раз, были тут на учениях в 2018 году. Сейчас применяются методики беспарашютного десантирования и десантирования по-штурмовому, - объясняет подполковник Немченко. - Самое сложное – это спуск с вертолета на неподготовленную площадку – на крышу, на лес, на горный район. Также может проводиться эвакуация – используются десантные эвакуационные канаты. 18-ти, 25-метровые…

Фото: Александр КОЦ

- А по-штурмовому?

- Это больше для наших спецподразделений, типа ОМОН, СОБР – захват здания сверху вниз, вход в окна. Но основная часть – это беспарашютное десантирование. Мы развиваем его уже три года, ищем и разрабатываем новые способы, чтобы как можно меньше затратить времени, безопасно спуститься с вертолета и выполнить боевую задачу.

Фото: Александр КОЦ

- Но сегодня и парашютов в небе хватает.

- Да, мы блокировали захваченную террористами деревню, используя парашютные системы специального назначения «Арбалет-1» и «Аобалет-2» с высоты от полутора до трех с половиной тысяч метров. Затем – десантирование с 600 метров на куполах Д-10, ну и спуск с вертолета по канату с 30 метров. Также с самолета были выброшены шесть боевых машин десанта, после чего полностью зачистили населенный пункт, освободили мирных граждан и обеспечили их гуманитарной помощью.

- Есть разница в специфике между нашими и египетскими десантниками?

- Мы укладку парашютов производим сами, у них этим занимаются инструктора. Мы используем наши управляемые Д-10, они – американские неуправляемые Т-10. При десантировании они очень долго висят в воздухе, мы приземляемся на площадку быстрее. Ну и в тактике есть разница. Они больше двигаются колоннами, у нас – размыкание в боевой порядок и атакуем цепью.

- Для чего нужны такие учения?

- Это обмен опытом – техники, методики, тактические действия… По беспарашютному десантированию у них очень хороший комплекс. У нас пока идет разработка всей тренажерной базы, потому что мы начали только три года назад с учений «Восток-2018». Что-то мы перенимаем у наших друзей, чему-то сами их учим.

Фото: Александр КОЦ

НАША СПРАВКА

Всего от Воздушно-десантных войск России и парашютно-десантных войск вооруженных сил Египта в учении «Защитники дружбы-2021», которое проходило в период с 17 по 29 октября, было задействовано сводное подразделение общей численностью более 500 военнослужащих. а также самолеты Ил-76мд ВКС России и С-130 «Геркулес», «Каса С-295» и тяжелые военно-транспортные вертолеты «Чинук» ВВС Египта.

Фото: Александр КОЦ

Тактическое учение “Защитники Дружбы” в этом году проводятся в пятый раз.

Впервые российские и египетские десантники отработали совместные действия под городом Александрия в Египте в 2016 году.

В 2017 году совместное учение было проведено в Краснодарском крае на базе Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения Воздушно-десантных войск.

В 2018 в Египте участники маневров оттачивали свои навыки на полигоне парашютно-десантного соединения под Каиром.

В 2019 году впервые в совместных учениях приняли участие военнослужащие сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии. Учение прошло на полигоне “Дубровичи” Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения в Рязанской области.