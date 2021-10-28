«Он такие истерики закатывал»: Продюсер рассказала, что поставило крест на карьере Губина

Андрей Губин в студии радио "Комсомольская правда". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 90-х песни Андрея Губина звучали повсюду. Симпатичный и улыбчивый артист прославился своими хитами «Зима-холода», «Мальчик-бродяга», «Лиза» и «Девушки, как звезды». Однако в середине нулевых Губин оставил шоу-бизнес, и его популярность постепенно сошла на нет. Музыкальный продюсер Олеся Сазыкина рассказала, что поставило крест на карьере Андрея.

По ее словам, в те годы звездам из девяностых было сложно конкурировать с новым поколением артистов. По мнению Олеси, карьеру Губина сгубил проект «Фабрика звезд». Благодаря ему стали появляться интересные молодые музыканты, а таким исполнителям из девяностых, как Губин, стало сложно держаться на плаву.

- Андрею с его характером, конечно, было сложно это принять. Кстати, подобный непростой характер был когда-то и у Влада Сташевского. Вот только он смог себя изменить и сейчас успешно выступает, - отметила Сазыкина в разговоре с «Собеседником».

Еще одной бедой Губина она считает комплекс маленького роста. Участники «Фабрики звезд» не щадили его чувств и окончательно добили музыканта. Тогда появилась песня «Ниже ростом только Губин», быстро ставшая популярной. Андрей был очень сильно обижен.

По словам Сазыкиной, Губин ещё в молодости отличался непростым характером, ему было сложно ладить с окружающими.

- Именно то, как он себя вёл с людьми тогда, и привело его к тому состоянию, в котором он находится сейчас, - говорит Олеся. - Говорят, что он стал неадекватным. Но Андрей и раньше был со своими загонами и странностями. От него все плакали. Когда я работала в КЦКЗ «Россия», он нам такие истерики закатывал! Да, я не исключаю, что сейчас у него прогрессирует какое-то психическое заболевание. Но оно было ожидаемо.

В 90-е песни музыканта звучали повсюду. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Недавно Губин вернулся в Россию. Последние годы артист, страдающий от неизлечимого заболевания, жил за границей, в частности, в Египте. Андрей давно оставил сцену, не выступает и не пишет новых песен. Тем не менее, ему хватает средств, чтобы не работать. Путешествовать по миру и наслаждаться теплым климатом Губину позволяют авторские отчисления от старых хитов. Хотя в интервью «КП» Андрей признался, что был период, когда у него было очень туго с деньгами.

- Конечно, были мысли вернуться. Да и кушать хотелось. У меня был момент, когда я уже думал продавать свою единственную квартиру. Мне не на что было жить. Тогда я пошел на телевидение, там платят небольшие деньги за интервью. То есть небольшие по сравнению с теми деньгами, которые я раньше зарабатывал. Сотни тысяч рублей. Это такие easy money, легкие деньги. Но как бы это получается, чуть-чуть грязные деньги. Я понимаю, что мне придется там лицемерить, чего-то изображать, играть. А я уже не могу больше лицемерить, я не в том состоянии, - рассказал артист.

Андрей уверен, что из-за своей неизлечимой болезни он никогда не вернется на сцену. В 2000-х врачи поставили Губину серьезный диагноз - левосторонняя прозопалгия. Это неврологическая аномалия, из-за которой пациент постоянно ощущает боль во всем теле. По словам Андрея, он буквально «гниет заживо».

- В таком состоянии, как у меня сейчас, выступать абсолютно невозможно, - заявил Губин. - У меня выпадают зубы, левая рука почти не поднимается, я засыпаю и просыпаюсь с болью. Мне каждый день тяжело дышать. Дышать тяжело, понимаете? Я умираю, а вы меня на сцену гоните. Мне даже под фонограмму постоять с микрофоном совсем нелегко.