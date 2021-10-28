Зачем подставился Моргенштерн

Извините за грубость. Таких идиотов в деревнях даже не сильно били Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хотел пройти мимо рассуждений исполнителя о Дне Победы, но не смог.

При разговоре об этом святом дне ты неминуемо ступаешь на минное поле. Шаг влево. Шаг вправо. И все. Считай, как говорил один мой коллега, ты политический труп.

Даже если попытаешься заикнуться о чем-то невинном.

О перегибе, излишнем пафосе, фальши. Манипуляциях праздником властью. Неосторожное слово, и ты пожалеешь, что вообще об этом заговорил...

И вот на это минное поле развязно вваливается Моргенштерн.

Извините за грубость. Таких идиотов в деревнях даже не сильно били. Вот ходит такой дурачок по деревне, беззлобный (потому и целый) и болтает не весть что. Ну дадут ему разок в щи, чтоб не забывался, но такие обычно на гармошке горазды, на свадьбу, на танцы – самый раз. Да и вообще нрав у них веселый. Вечно поддатый блаженный неудачник. Который, конечно, не дурак. Просто гармошку любит, да в школе учиться лень.

Сегодня у такого «дурачка» миллионы подписчиков. Миллионы долларов. Он лидер мнений. У него берет интервью Собчак. И на него зол сам Бастрыкин.

Такое время. Буржуазное, свободное, плодящее все что угодно, включая Моргенштернов.

А они, как и положено шутам, говорят, что думают многие: что день Победы бесспорен и свят, но замучен чиновниками (они готовы выхолостить и отравить фальшивым пафосом все вокруг, даже самое святое), что новому поколению о войне надо рассказывать по-новому, без затхлой суконной пропаганды, что неминуемо придется искать путь к сердцу и мозгам к поколению «Тик-ток».

Если бы Моргенштерн не был так нагло расслаблен, как шнурок у алкаша, он бы сформулировал свою мысль менее скандально.

А вышло, словно он вообще против дня Победы, так как праздник слишком старый. Что, дескать, новые нужны. И подставился во весь рост.

Теперь на Моргенштерна радостно несутся во главе с Бастрыкиным те, кто рад гарантированно подзаработать на этом хайпе. В образе защитников святого дня Победы.

Что, возможно, и полезно.

Тот редкий случай, когда профилактически поколотить деревенского дурачка, ему же и на пользу. Такие наши посконные традиции.

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