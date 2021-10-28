Дельта-штамм коронавируса опасен для детей: Тяжело болеют даже 6-летние

Член комитета Совета Федерации по социальной политике, кандидат медицинских наук Владимир Круглый считает, что надо как можно раньше начать вакцинацию детей и подростков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 28 октября, в России зафиксирован новый антирекорд: больше 40 тысяч случаев коронавируса, более 1100 человек умерли от COVID-19.

Член комитета Совета Федерации по социальной политике, кандидат медицинских наук Владимир Круглый обращает внимание на тревожную тенденцию — среди больных коронавирусом все больше детей.

- У нас открываются новые госпитали для детей с коронавирусом, так как все имеющиеся койки в детских стационарах заполнены. Штамм коронавирусной инфекции “Дельта” существенно более контагиозен для детей, чем предыдущие, - рассказал Владимир Круглый, отвечая на вопрос “КП” в эфире Общественной службы новостей. - Порядка 10 процентов пациентов с коронавирусом сейчас – несовершеннолетние, до 18 лет. Особенно часто болеют подростки. Но и дети 6, 7, 8 лет тоже болеют, в том числе отмечаются тяжелые случаи и даже смертельные, хотя и редко. Мы должны об этом говорить! У нас не приводится статистика о заболеваемости детей, и это неправильно. Сейчас ждем регистрацию вакцины для несовершеннолетних. Надо как можно быстрее начать вакцинацию, чтобы оградить детей от тяжелого течения болезни.