В России впервые выявили более 40 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

Число заражений коронавирусом в стране продолжает расти Фото: REUTERS

В России за минувшие сутки выявлено 40 096 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это максимум с начала пандемии.

Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве, где за сутки заразились 8 440 человек. На втором месте Санкт-Петербург, в котором за тот же период выявили 3 186 заболевших, на третьем Московская область – там за 24 часа инфицировались 2 639 человек. Таким образом, количество заразившихся коронавирусом в России достигло 8 392 697.

В связи с выздоровлением от коронавируса были выписаны 29 318 человек, всего же в России число выздоровевших пациентов возросло до 7 272 053.

Как ранее писал сайт kp.ru, единичные случаи нового подвида AY.4.2 штамма "дельта" коронавируса выявили в России, рассказал журналистам глава научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Ученый не исключил, что появление AY.4.2 в России может "придать еще один дополнительный толчок в подъеме заболеваемости". По словам Хафизова, противостоять этому можно только с помощью вакцинации.