Сечин: Век низких цен на нефть и газ закончился. Мир ждет дефицит

Глава «Роснефти» Игорь Сечин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Газовый кризис, охвативший Европу, продолжает удерживать котировки на энергоресурсы на высоких позициях. Заявление президента России Владимира Путина о том, что Россия выполнит свои обязательства перед международными покупателями в полном объеме и даже больше, лишь отчасти успокоило энергетический рынок. Об увеличении поставок в Европу сжиженного газа из США не приходится даже говорить. О том, какое энергетическое будущее ожидает Европу и весь мир, рассуждали участники специальной секции «Структурные изменения в экономике и будущее энергетики» на XIV Евразийском экономическом форуме, стартовавшем сегодня в Вероне. Среди участников — глава «Роснефти» Игорь Сечин, председатель Совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахмен аль Тани, министр нефти и природного газа Индии Харди Пури и другие.

- Неопределенность в мировой экономике на фоне пандемии сохраняется, - отметил Сечин, напомнив, что коллективный иммунитет к коронавирусу до сих пор не выработался, несмотря на наличие вакцин.

На сегодня можно наблюдать, что пандемия нанесла куда меньший удар по экономике Китая, чем ожидалось. Пекин оправился значительно быстрее, чем предрекали аналитики. Начиная с 2020 года, экономика КНР продолжает расти, к концу этого года ожидается рост на 8%. Фактически экономика азиатского мира переживает сейчас бум, требуя все больше энергоресурсов. Именно эти факторы в большей степени спровоцировали газовый кризис в Европе, а не действия России, как это пытаются преподнести некоторые международные партнеры.

- Из-за нехватки долгосрочных контрактов, газовые хранилища в Европе оказались заполнены лишь на 75% по сравнению с 10-летним историческим уровнем в 90%. Сейчас запасов еще меньше - до 65%, - подчеркнул глава «Роснефти». - На фоне растущего спроса ограниченные возможности альтернативной генерации по обеспечению стабильных поставок электроэнергии не только в зимний, но и в более комфортные с точки зрения погодных условий летний и осенний периоды привели к рекордным ценам на газ.

Такой уровень цен угрожает экономическому восстановлению европейских государств на фоне продолжающейся пандемии.

По словам Игоря Сечина, Москва максимально содействует разрешению энергетического кризиса в Европе и по-прежнему остается ключевым поставщиком природного газа. Неслучайно президент России Владимир Путин в своем послании к участникам Евразийского экономического форума напомнил, что Россия открыта для сотрудничества со всеми международными партнерами.

- Европе давно пора перестать возлагать ответственность на Россию за эту ситуацию, - сказал бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер. - Потребность в энергоресурсах значительно повысилась на всех европейских рынках, ключевым фактором чего стало восстановление экономик после пандемии.

В свою очередь глава «Роснефти» Игорь Сечин также напомнил, что разыгравшийся газовый кризис в Европе стал наглядным подтверждением того, что баланс на энергетических рынках хрупок, а риски энергетического перехода к альтернативным источникам энергии слишком высоки. В связи с этим Сечин заявил, что углеродная нейтральность, которая сейчас ставится во главу угла во многих европейских странах, не требует тотального отказа от нефти, угля и газа.

- Вера в безграничные возможности возобновляемой энергетики пока не подкреплена надежными технологиями, - сказал Сечин. - Требуются исследования и поиск новых, менее энергоемких и токсичных материалов, которые смогут использоваться для производства и хранения энергии и придут на смену сегодняшним.

Не стоит рассчитывать на то, что в будущем возобновляемая энергетика сможет целиком и полностью вытеснить традиционные энергоресурсы.

- Следует напомнить климатическим активистам, что принуждение компаний к выходу из нефтегазовых проектов не решает проблему сокращения выбросов, - сказал глава «Роснефти».

Он подчеркнул, что энергетический переход должен быть основан не на требованиях климатических активистов, а на реальных экономических закономерностям. Сейчас миру стоит подготовиться к тому, что эпоха низких цен на энергоресурсы, длившаяся почти 100 лет и приведшая к значительному мировому экономическому развитию, подошла к концу. В ближайшее время не стоит исключать роста цен на нефть и возникновения дефицита. В связи с этим потребителям стоит задуматься и перестроить свои поведенческие предпочтения.