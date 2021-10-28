Шредер призвал не обвинять Россию в энергетическом кризисе в Европе

Герхард Шредер Фото: Александр ГЛУЗ

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Европе пора перестать обвинять Россию в энергетическом кризисе.

- Европе пора перестать возлагать ответственность на Россию за эту ситуацию, — сказал он во время выступления на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

По его мнению, рост цен вызвали азиатский экономический бум, а также повышенный спрос со стороны компаний.

Ранее цены на газ в Европе, несколько недель подряд обновлявшие исторический максимум, снова упали ниже 1000 долларов за тысячу кубометров. Так, ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах на торгах подешевел примерно на 9% - до 950 долларов за тысячу кубических метров. Отметим, что рекорд стоимости был установлен 6 октября 2021 года, когда газ подорожал до 1937 долларов за тысячу кубометров, после чего так же резко упал в цене до 1260 долларов.